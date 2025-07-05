شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاومى تنقل تفردها من سوق الهواتف الذكية إلى السيارات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت شركة شاومي الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية 289,000 طلب شراء مسبق لأولى سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات في غضون ساعة من إطلاقها، فيما وصفته الشركة بأنه لحظة "معجزة" في تاريخ هذه الصناعة.

وكانت آلاف الطلبات المسبقة لسيارة YU7 ذات الخمسة مقاعد، التي تنتجها شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها بكين، بسعر يبدأ من 253,500 يوان (54,000 دولار أمريكي).

تُعتبر شاومي، التي يُشار إليها أحيانًا باسم آبل الصينية، ثاني أكبر مُصنّع للهواتف الذكية في العالم.



سيارات شاومي

وقد أعرب لي جون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات التي تحولت إلى سيارات، عن دهشته من رد فعل العملاء.

وقال "لي" في مقطع فيديو نُشر بعد إطلاق السيارة: "يا إلهي، في دقيقتين فقط، تلقينا 196,000 طلب مسبق مدفوع و128,000 طلب حجز"، وأضاف: "ربما نشهد معجزة في صناعة السيارات الصينية".

الطلب الصيني القوي يدفع مبيعات السيارات الكهربائية العالمية إلى 20% من حصة السوق.

وتُظهر الأرقام الرئيسية عامًا قويًا آخر من مبيعات السيارات الكهربائية، لكن النمو يتركز بشكل كبير في الصين والأسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، بعد الإطلاق، حيث ارتفعت أسهم شاومي المدرجة في بورصة هونج كونج بنسبة 8% في مرحلة ما قبل أن تتراجع قليلاً، لكنها أنهت الجلسة عند مستوى قياسي.

وسيارة YU7 هي ثاني سيارة من شاومي، وهي سيارة يقل سعرها عن موديل Y من تيسلا بنحو 4%، وموديل Y هو أكثر سيارات الدفع الرباعي مبيعًا في الصين، ويبدأ سعره من 263,500 يوان (56,000 دولار أمريكي).

وقد صرحت مارينا تشانج، الخبيرة في الشؤون الصينية بجامعة سيدني للتكنولوجيا، بأن توجه شاومي نحو السيارات الكهربائية حظي بدعم حكومي قوي.

وقالت: في عام 2021، أعلنت شاومي عن استثمار بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي على مدى عقد من الزمن لترسيخ مكانتها في قطاع السيارات الكهربائية".

وكان من العوامل الرئيسية وراء ذلك سعي بكين لجعل الصين رائدة عالمية في مجال السيارات الكهربائية، حيث قدمت السلطات المحلية الحوافز والأراضي ودعم السياسات.