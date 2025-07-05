تكنولوجيا: T16 Max: جهاز ألعاب محمول جديد بوحدة تحكم تناظرية بسعر أقل من 38 دولارًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُعد T16 Max جهاز ألعاب محمول جديد بتصميم غير تقليدي، مع جماليات تثير التساؤلات حول حقوق الطبع والنشر. يتميز الجهاز بشاشة عالية الدقة وخيارات إدخال متعددة.

الجهاز طويل نسبيًا، حيث تُرتب خيارات الإدخال في صفين مكدسين أحدهما فوق الآخر، مع وجود الشاشة في الأعلى بدلاً من بين الأزرار. يتضمن التصميم ذراعين تناظريين، وأزرار تحكم، ولوحة اتجاهات (D-pad)، بالإضافة إلى أزرار قائمة إضافية. كما يحتوي الجهاز على أربعة أزرار كتف في الخلف، مما يجعلها مناسبة حتى للألعاب الأكثر تطلباً.

من حيث المواصفات، يتميز T16 Max الاقتصادي بمعالج RK3326 رباعي النواة بتردد يصل إلى 1.6 جيجاهرتز، وذاكرة عشوائية سعة 1 جيجابايت من نوع DDR4. يُمكن لهذا النظام محاكاة العديد من المنصات والأجهزة، مثل أجيال مختلفة من Game Boy، وSony PlayStation 1، وPSP، وNintendo 64.

يمكن للاعبين استخدام فتحتين لبطاقات SD، إحداهما مخصصة عادةً لنظام التشغيل، بينما يمكن استخدام الأخرى لتخزين الألعاب. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجهاز على شاشة LCD بقياس 3.5 بوصة بدقة 720 × 720 بكسل، مما يوفر جودة صورة حادة نسبيًا. وأخيرًا، يتضمن T16 Max بطارية بسعة 3000 مللي أمبير/ساعة، ويدعم وحدات تحكم لاسلكية وألعاب متعددة اللاعبين.

المصدر: