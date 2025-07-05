شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قمر ناسا الصناعي "تيمبو" سيواصل تتبع التلوث كل ساعة من الفضاء حتى عام 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُطلقت مهمة التروبوسفير التابعة لناسا عام 2023 لرصد التلوث، واختصارًا "تيمبو"، وقد أحدثت ثورة في رصد العلماء لجودة الهواء من الفضاء.

ويقع القمر على ارتفاع حوالي 22,000 ميل فوق الأرض، ويستخدم مطيافًا لجمع بيانات جودة الهواء خلال النهار كل ساعة فوق أمريكا الشمالية.

ويغطي القمر مناطق صغيرة ضمن بضعة أميال مربعة، ويُحدث تطورًا تقنيًا ملحوظًا، حيث يُقدم قراءات لمرة واحدة فقط يوميًا.

ونجحت هذه المهمة في غضون 20 شهرًا في مرحلتها الأولى من 19 يونيو 2025، وتم تمديدها الآن حتى سبتمبر 2026 نظرًا للجودة الاستثنائية للبيانات.

تيمبو يتتبع جودة الهواء



وفقًا لناسا، يتتبع تيمبو الملوثات، مثل أكاسيد النيتروجين والفورمالديهايد والأوزون، في طبقة التروبوسفير، وهي أدنى طبقة في الغلاف الجوي، و تُحفّز هذه الطبقة بفعل محطات الطاقة، وانبعاثات المركبات، والغبار، والضباب الدخاني، ودخان حرائق الغابات.

وصرحت لورا جود، الباحثة في ناسا، بأنها تُقدّم بيانات كل ساعة بدلاً من مرة واحدة يوميًا ومن خلال هذا، نتعرّف على تغيّر الانبعاثات مع مرور الوقت، بالإضافة إلى كيفية رصد الضباب الدخاني في المدينة أو دخان حرائق الغابات.

وتُساعد هذه الحادثة الواقعية علماء الفلك على فهم تطور تلوث الهواء بالتفصيل.

كان الإنجاز الرئيسي خلال هذه المهمة هو الحصول على بيانات في أقل من ثلاث ساعات، مما يسمح بتسريع تنبيهات جودة الهواء، وصرح حازم محمود، كبير علماء البيانات في مركز بيانات علوم الغلاف الجوي التابع لناسا، بأن هذا يُحسّن عملية اتخاذ القرار ويُساعد فرق الاستجابة الأولية.

ومع أكثر من 800 مستخدم، تجاوزت عملية تنزيل بيانات TEMPO بيتابايتين في عام واحد، وهذا يُثبت القيمة الهائلة للباحثين في مجال الصحة وخبراء التنبؤ بجودة الهواء.

وتعاونت ناسا مع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) ومرصد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، حيث أنتجت الأولى مخلفات الهباء الجوي لتمييز الدخان عن الغبار وتحليل تركيزه.

ووفقًا لشيونج ليو، الباحث الرئيسي، تُعزز مجموعات البيانات هذه توقعات التلوث، وتُحسّن النماذج، وتدعم التنبيهات العامة عند بلوغ الانبعاثات ذروتها.

يُدير برنامج Earth Venture Instrument التابع لناسا مهمة TEMPO ومجموعة عالمية من أجهزة رصد الهواء، إلى جانب برنامج GEMS من كوريا الجنوبية وSentinel-4 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

وتُراجع المهمة الرسمية هذه المهمة وتُقيّم التقدم المُحرز، وتُثري جهود جودة الهواء الفضائية المستقبلية، وتُساعد في تحسين الأهداف.