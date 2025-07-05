تكنولوجيا: إنفيديا تتوّج بأعلى قيمة سوقية في التاريخ بـ3.92 تريليون دولار متجاوزة مايكروسوفت وأبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدت قيمة شركة إنفيديا السوقية ارتفاعًا كبيرًا مدفوعًا بسباق الذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس العديد من الشركات على حصة من موارد هذا القطاع المزدهر، فيما توفر إنفيديا الأسلحة التقنية لجميع الأطراف المشاركة في هذه المنافسة.

وعلى الرغم من امتلاك إنفيديا لعدد من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، إلا أنها لا تستهدف المستخدمين النهائيين أو تصنع روبوتات محادثة للاستخدام اليومي. من بين هذه النماذج، يُستخدم نموذج Nemotron‑4 (340 مليار معلمة) في توليد بيانات صناعية تُستخدم لتدريب نماذج اللغة الكبيرة (LLMs).

بفضل التنافس المتزايد بين عمالقة التكنولوجيا لبناء مراكز بيانات متقدمة للذكاء الاصطناعي، وتدريب أحدث النماذج، والسيطرة على القطاع، تحقق إنفيديا أرباحًا كبيرة. فهي تزود معظم الشرائح المستخدمة في هذه الأغراض، مما يعزز مكانتها في السوق.

قبل أسبوعين فقط، أصبحت إنفيديا الشركة العامة الأكثر قيمة في العالم، حيث بلغت قيمتها السوقية 3.34 تريليون دولار. ويُعد هذا الرقم ارتفاعًا بنحو 17.4% مقارنةً بنفس القيمة التي أُعلن عنها قبل أسبوعين فقط.

وبما أن سباق الذكاء الاصطناعي ما زال مستمرًا بوتيرة متسارعة، فمن المتوقع أن تستمر إنفيديا في تحقيق المزيد من المكاسب.

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