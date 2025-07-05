شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقيع ترامب على مشروع قانون يتضمن 85 مليون دولار لنقل مكوك الفضاء ديسكفرى والان مع تفاصيل الخبر

وقع الرئيس دونالد ترامب ما يُسمى "مشروع قانون واحد كبير"، وذلك بعد يوم من إقراره بفارق ضئيل في الكونجرس بدعم جمهوري فقط، ويتضمن مشروع القانون، الذي يبلغ طوله 900 صفحة، بندًا أضافه أعضاء مجلس الشيوخ في ولاية تكساس لنقل "مركبة فضائية" إلى مركز تابع لناسا "يشارك في إدارة برنامج الطاقم التجاري" و"عرضها في معرض عام في جهة داخل المنطقة الإحصائية الحضرية حيث يقع هذا المركز".

ووفقا لما ذكره موقع "space"، كانت اللغة المبهمة، المكتوبة بطريقة تتجنب قيود مجلس الشيوخ على مشاريع قوانين المصالحة، تهدف إلى إقرار "قانون إعادة مكوك الفضاء إلى الوطن" الذي قدمه السيناتوران تيد كروز وجون كورنين.

وقال كورنين في بيان صدر بعد إقرار مجلس الشيوخ لنسخته من مشروع القانون بأغلبية 50 صوتًا مقابل 50، مع فوز نائب الرئيس جيه. دي. فانس بالتعادل: "لقد طال انتظار مدينة الفضاء لتلقي التقدير الذي تستحقه بإعادة مكوك الفضاء ديسكفري إلى الوطن".

وقال كروز، رئيس لجنة التجارة والعلوم والنقل في مجلس الشيوخ: "لطالما كانت هيوستن في صميم برنامج رحلات الفضاء البشرية الأمريكي، وهذا التشريع يُكرم هذا الإرث بجدارة".

وأضاف: "يضمن هذا التشريع أن أي نقل مستقبلي لمركبة فضائية مأهولة سيعطي الأولوية للمواقع التي لعبت دورًا مباشرًا وحيويًا في برنامج الفضاء المأهول لبلادنا، مما يجعل هيوستن، تكساس، مرشحًا رئيسيًا".

وأوضح كروز: "إن إحضار مركبة فضائية تاريخية كهذه إلى المنطقة سيؤكد على مساهمات المدينة التي لا غنى عنها في بعثاتنا الفضائية، ويسلط الضوء على قوة شراكات الفضاء التجارية الأمريكية، ويلهم الأجيال القادمة من المهندسين والعلماء والرواد الذين سيحملون إرثنا من الريادة الأمريكية في الفضاء".

يخصص مشروع القانون 85 مليون دولار لنقل ديسكفري من مركز ستيفن إف. أودفار-هازي التابع لمتحف سميثسونيان الوطني للطيران والفضاء في شانتيلي، فرجينيا، والذي كان مقر عرضه على مدار 13 عامًا، إلى مركز هيوستن الفضائي، وهو مركز الزوار الرسمي لمركز جونسون الفضائي التابع لناسا في تكساس.

وخُصص ما لا يقل عن 5 ملايين دولار لنقل المركبة المدارية المجنحة، بينما يُخصص المبلغ المتبقي لبناء منشأة لإيواء المركبة الفضائية.

وينص مشروع القانون على ضرورة الانتهاء من نقل مكوك الفضاء ديسكفري بحلول 4 يناير 2027، ولا ينص على كيفية نقل المركبة.

تُعدّ ديسكفري المركبة الفضائية الأكثر تحليقًا في تاريخ الولايات المتحدة، حيث أجرت 39 مهمة بين عامي 1984 و2011، وخلال عملية إحالة أسطول المكوكات الفضائية إلى التقاعد، صنفت ناسا ديسكفري على أنه "المركبة الأكثر شهرة"، حيث تم الحفاظ عليها سليمة أكثر من أتلانتس أو إنديفور، وذلك لاستخدامها كنموذج هندسي في متحف سميثسونيان.