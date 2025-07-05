تكنولوجيا: تسريب Razer DeathAdder V4 Pro بتصميم مألوف ودونجل لاسلكي جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن شركة Razer تستعد لإطلاق نسخة محدثة من فأرة الألعاب DeathAdder V3 Pro، تحت اسم DeathAdder V4 Pro.

فقد ظهرت أولى الصور المسرّبة للجهاز عبر الحساب @hitoshi_1107 على منصة X، والتي تكشف عن تصميم مشابه إلى حد كبير للجيل السابق، مع تغييرات طفيفة وتحسينات في التفاصيل.

عند مقارنة الصورة العلوية المسرّبة لـ V4 Pro بالصورة المطابقة للـ V3 Pro باستخدام عجلة الفأرة كنقطة مرجعية، يتّضح أن V4 Pro يتميز بانحناء أكثر وضوحًا في التصميم. ورغم أن التغيير يبدو بسيطًا للوهلة الأولى، إلا أنه قد ينعكس بشكل ملحوظ على راحة الاستخدام وثبات القبضة.

كما شهدت الأزرار الجانبية في DeathAdder V4 Pro إعادة تصميم، حيث جاءت أصغر حجمًا وأكثر استدارة، مع وجود فراغ أكبر بينها مقارنة بأزرار النسخة السابقة. أما شكل الهيكل الجانبي للفأرة، فيبدو مطابقًا تقريبًا لتصميم V3 Pro، ما قد يُرضي بعض المستخدمين، أو لا.

التغيير الأبرز ظهر في مستقبل الاتصال اللاسلكي بتردد 2.4 غيغاهرتز، حيث استُبدل التصميم القديم ذي الشكل الهرمي بتصميم جديد تمامًا مزود بثلاث مؤشرات ضوئية في الجهة الأمامية.

ومن المحتمل أن تُستخدم هذه المؤشرات لعرض حالة البطارية أو قوة الإشارة. وهناك أيضًا تكهنات تشير إلى إمكانية احتواء المستقبل الجديد على ميزة الشحن أو الإرساء (Docking).

أما قواعد الانزلاق (Mouse Skates) في الفأرة الجديدة، فهي تبدو متطابقة وظيفيًا مع تلك الموجودة في الطراز السابق، دون تغييرات واضحة.

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