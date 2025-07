تكنولوجيا: فيديو خيالي مسرّب يكشف عن iPhone 16 Mini.. الحلم المنتظر لعشّاق الهواتف المدمجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في عطلة نهاية هذا الأسبوع، حصل عشّاق الهواتف الصغيرة على فرصة نادرة لمشاهدة ما لن يتحقق على الأرجح: فيديو تصوّري من تصميم فنان يقدّم رؤية تخيلية لهاتف iPhone 16 Mini، على أنغام أغنية “Have You Ever Seen the Rain” لفرقة Creedence Clearwater Revival.

ورغم أن أصغر هاتف آيفون من المجموعة حاليًا هو iPhone 16 بشاشة 6.1 بوصة (والتي تأتي أكبر قليلًا في نسخة Pro)، إلا أن هذا الحجم، على الرغم من اعتباره مدمجًا مقارنةً بمعظم الهواتف الحديثة، يظل أكبر بكثير من آخر إصدار رسمي من سلسلة “Mini”، والذي تمثّل في iPhone 13 Mini قبل أن تتخلى أبل عن هذه الفئة لصالح النسخة الأكبر Plus.

يرى الكثيرون هذا القرار محبطًا، وهناك حتى عريضة على موقع Change.org تطالب بإعادة سلسلة Mini، لكنها لم تحصد سوى 456 توقيعًا حتى الآن، وهو ما يعكس السبب المحتمل وراء إنهاء أبل لتلك السلسلة: فشلت مبيعات iPhone 12 Mini و iPhone 13 Mini في تحقيق النجاح التجاري المتوقع.

لكن اللافت أن سلسلة Plus نفسها لم تحقق نجاحًا يُذكر أيضًا، إذ تشير التسريبات إلى أن أبل قد تتوقف عن تطويرها مستقبلًا.

بدلًا من ذلك، يبدو أن كلمة السر القادمة هي “التصميم النحيف”. فبعد إعلان سامسونج عن Galaxy S25 Edge، تستعد أبل على الأرجح لمنافسة ذلك بإصدار iPhone 17 Air في سبتمبر 2025، في محاولة لإطلاق موجة جديدة من النجاح.

أما بالنسبة لمحبي الهواتف المدمجة، فغالبًا ما سيتعيّن عليهم الاكتفاء بهواتف تتراوح شاشاتها بين 6.1 و6.3 بوصة، وهو الحجم الذي بدأت العديد من شركات أندرويد بتبنيه، مثل شاومي، وأوبو، وفيفو، بالإضافة إلى سامسونج وأبل، كبديل عملي للهواتف الأكبر التي تتراوح بين 6.7 و6.9 بوصة.

وعند العودة إلى iPhone 16 Mini، فإن الفيديو التصوّري الذي أعده الفنان الأمريكي Asher Dipprey يُظهر تصميمًا عصريًا لهاتف Mini خيالي لعام 2025، مزوّد بشريحة Apple A18، وكاميرتين خلفيتين بتصميم رأسي، وميزة Dynamic Island، وزر Action بدلًا من المفتاح الصامت التقليدي.

المصدر