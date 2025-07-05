تكنولوجيا: تسريب سعة بطارية Galaxy Z Flip7 ونسخة FE.. ومُسوّق يكشف المواصفات الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن ظهرت بالأمس ملصقات EPREL الخاصة بهاتف Galaxy Z Fold7 والتي أكدت بيانات البطارية ومعلومات هامة حول المتانة، وسهولة الإصلاح، والحماية من العوامل الخارجية، نُشرت اليوم التفاصيل نفسها لهاتف Galaxy Z Flip7.

وكما هو متوقّع، حصل Flip7 على تقييم مطابق في الكفاءة الطاقية الإجمالية (B)، والمتانة (A)، وسهولة الإصلاح (C)، بالإضافة إلى تصنيف حماية IP48 ضد الغبار والماء. لكن اللافت أن عمر البطارية المتوقع في شحنة واحدة جاء أعلى قليلًا، إذ بلغ 42 ساعة و4 دقائق.

تُظهر البيانات الرسمية أن Galaxy Z Flip7 يأتي ببطارية بسعة فعلية 4,174 مللي أمبير، ومن المرجح تسويقها على أنها 4,300 مللي أمبير. أما النسخة الأرخص Z Flip7 FE، فحصلت على بطارية بسعة 3,887 مللي أمبير، ستُسوّق غالبًا بسعة 4,000 مللي أمبير.

من جهة أخرى، ظهرت بيانات بطارية Galaxy Z Fold7 أيضًا، والتي بلغت سعتها الفعلية 4,272 مللي أمبير، ومن المتوقع أن تُطرح في السوق تحت اسم 4,400 مللي أمبير.

وفي سياق متصل، ظهر Galaxy Z Flip7 في وقت مبكر على موقع بائع تجزئة روماني، حيث استُعرض الجهاز بثلاثة ألوان رسمية: أسود، وأزرق، وأحمر.

تضمّن هذا العرض بعض المواصفات الرئيسية للهاتف، والتي أكّدت وجود شاشة رئيسية بمقاس 6.9 بوصة، وشاشة خارجية بمقاس 4.1 بوصة، بالإضافة إلى معالج Exynos 2500 وبطارية 4,300 مللي أمبير.

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