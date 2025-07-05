شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما تروحش هي اللى هتجيلك.. شركة تطلق "السونا المتنقلة" تعتمد على مقطورة والان مع تفاصيل الخبر

المنازل الصغيرة ليست للسكن فقط، فقد رأينا هذه المساكن القابلة للسحب تتحول إلى كل شيء، من كنيسة زفاف إلى حانة، وقد ابتكرت شركة "دراجون تاينى هومز" مؤخرا استخداما آخر لها، وهو ساونا متنقلة، حيث يتميز المشروع، الذى لم يُكشف عن اسمه، بتصميم خارجى عام مشابه لتصميم مستوحى من الطراز الاسكندنافى من "دراجون تاينى هومز"، وقد تم إنجاز هذا المشروع، فى الأصل كبناء مُخصص للشركة نفسها، لكن النموذج حقق نجاحا كبيرا وحقق شعبية كبيرة، مما جعله يُطرح الآن كمنتج.



السونا المتنقلة

تعتمد الساونا على مقطورة ذات محورين، ويبلغ طولها 4.8 أمتار ، لذا فهى أصغر حجما حتى بالنسبة لمنزل صغير، على الرغم من التخطيط لإصدار أكثر اتساعا بطول 6 أمتار، الجزء الخارجى مُغطى بألواح معدنية سوداء ذات درزات قائمة، مع لمسات من خشب الصنوبر، كما تم تركيب إضاءة LED، بحسب ما ذكر موقع newatlas.

الجزء الداخلى مُجهز بالخشب، كما هو متوقع، يضمّ مساحة جلوس مُريحة بالقرب من المدخل، وحماما صغيرا مُزوّدا بدُشّ ومغسلة (لم يُجهّز مرحاض فى هذه الوحدة تحديدا) ليُنعش الزوار.



غرفة السونا من الداخل

غرفة الساونا نفسها مقاومة للماء بشكل طبيعى، وتتميز بنافذة كبيرة تُحسّن من الإضاءة الطبيعية فى الداخل، بالإضافة إلى خرطوم مُخبّأ أسفل المقعد لتنظيفه بعد الاستخدام، ويُوفّر المُسخّن الحرارة والبخار، ويُتوخى أن يكون المشروع مُفيدا لمُستأجرى الشركات، مع إمكانية شراؤه أيضا للاستخدام الشخصى، ولكن لا معلومات عن سعره.