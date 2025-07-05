شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة Google Home الجديدة تمنحك التحكم فى من يحصل على حق الوصول والان مع تفاصيل الخبر

قدمت جوجل طريقة جديدة لإدارة الوصول إلى المنزل الذكي في أحدث تحديث لتطبيق جوجل هوم " Google Home" مع الإصدار 3.33، أصبح دور العضو الجديد متاحًا، مما يمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في من يمكنه القيام بأشياء في منزلهم الذكي.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه في السابق عند دعوة شخص ما إلى جوجل هوم، كان يُمنح حق الوصول الإداري افتراضيًا، هذا يعني أنه كان بإمكانه إجراء تغييرات كبيرة مثل إضافة أو إزالة الأجهزة، وربط الاشتراكات، وحتى الحذف بالكامل، وبالنسبة للعديد من الأسر، كان هذا يمنح تحكمًا أكبر من اللازم خاصةً للضيوف، أو زملاء السكن، أو الأطفال.

يمكنك الاختيار بين حق الوصول الإداري وحق الوصول للعضو الآن، ولا يزال للمسؤولين تحكم كامل في المنزل، ولكن باختيارك حق الوصول للعضو الجديد، يمكنك تخصيص ما يمكن لهذا الشخص فعله بدقة.

يمكن للأعضاء استخدام أجهزة مثل الإضاءة، ومكبرات الصوت، والأقفال الذكية، وأجهزة تنظيم الحرارة، ولكنك تُقرر ما إذا كان بإمكانهم القيام بالمزيد.

هناك خياران لتبديل الأذونات يمكنك تفعيلهما للأعضاء، الأول مخصص لوصول "الإعدادات"، والذي يتيح لهم إدارة إعدادات الأجهزة والميزات المنزلية مثل الأتمتة أو Nest Wifi، أما الخيار الثاني هو الوصول إلى "النشاط"، والذي يسمح لهم بالاطلاع على سجلّ الكاميرات والأقفال وأجهزة استشعار الحضور.

كما أنه في حال عدم تفعيل أي من الخيارين، سيظلّ الأعضاء يتمتعون بالتحكّم الأساسي في الأجهزة، ولكن لن يتمكنوا من إجراء تغييرات أو عرض السجلات.

يسمح هذا التحديث أيضًا للأطفال دون سنّ 13 عامًا باستخدام تطبيق Google Home لأول مرة، ما داموا جزءًا من مجموعة عائلتك على Google، يُمكن الآن إضافتهم كأعضاء.

هذا يمنحهم القدرة على القيام بأشياء مثل تشغيل الأضواء أو فتح الباب بعد المدرسة، كل ذلك دون الوصول إلى الإعدادات الحساسة أو سجلّ النشاط.

يمكن لكلٍّ من المشرفين والأعضاء استخدام الميزات المرتبطة بحساباتهم الشخصية على Google، مثل Voice Match وخدمات الوسائط المشتركة.

ومع ذلك، يُمكن للمشرفين فقط إدارة المستخدمين الآخرين، وربط الاشتراكات، أو تغيير الإعدادات عالية المستوى.

