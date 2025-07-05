شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التطبيقات المزيفة.. كيف تكتشفها قبل أن تخترق هاتفك؟ والان مع تفاصيل الخبر

في عالم يمتلئ بملايين التطبيقات على متاجر الهواتف الذكية، أصبحت التطبيقات المزيفة أحد أكبر التهديدات لأمن المستخدمين، فقد يبدو التطبيق للوهلة الأولى طبيعيًا، وربما يحمل اسمًا مألوفًا أو شعارًا يشبه تطبيقًا رسميًا، لكنه في الحقيقة مجرد فخ لسرقة بياناتك، أو زرع برمجيات تجسسية، أو حتى التحكم الكامل في جهازك.

في هذا التقرير، نرصد أبرز العلامات التي يمكن أن تكشف لك التطبيق المزيف قبل أن يكون الأوان قد فات.

1. تحقق من اسم التطبيق والشركة المطورة

التطبيقات المزيفة غالبًا ما تقلد أسماء التطبيقات الشهيرة بإضافة حرف أو حذف آخر، مثل "WhatsAppp" أو "Faceb00k". تأكد من اسم التطبيق جيدًا، وراجع اسم الشركة المطورة، فغالبًا ما تكون التطبيقات الأصلية موقعة باسم شركات معروفة مثل Meta، Google، أو Microsoft.

2. راجع عدد التحميلات والتقييمات

التطبيقات المزيفة غالبًا ما تكون حديثة وعدد تحميلاتها قليل، أو تقييماتها منخفضة ومليئة بالشكاوى. التطبيق الرسمي لتطبيق شهير مثل TikTok أو Zoom ستكون لديه ملايين التحميلات، بينما النسخ المزيفة تظهر بأرقام أقل بكثير.

3. اقرأ التعليقات بعناية

التعليقات قد تكون أول تحذير من المستخدمين الذين وقعوا في الفخ قبلك. إذا وجدت تعليقات كثيرة تتحدث عن الإعلانات المزعجة، الأداء الغريب، أو طلبات الصلاحيات غير المبررة، فربما يكون هذا التطبيق مشبوهًا.

4. احذر من طلب الصلاحيات الزائدة

هل يحتاج تطبيق المصباح (Flashlight) إلى الوصول إلى قائمة جهات الاتصال؟ أو تطبيق تعديل الصور إلى إذن الميكروفون؟ التطبيقات المزيفة عادة ما تطلب صلاحيات لا تتناسب مع وظيفتها. لا توافق على أي إذن لا تفهم ضرورته.

5. راقب سلوك الهاتف بعد التثبيت

إذا لاحظت بعد تحميل تطبيق ما أن الهاتف أصبح أبطأ، أو أن البطارية تنفد بسرعة، أو أنك ترى إعلانات منبثقة عشوائية، فقد يكون التطبيق قد بدأ في تنفيذ نشاطات خفية ضارة.

6. استخدم متجر تطبيقات موثوق

حمّل التطبيقات فقط من متجر Google Play أو Apple App Store، ولا تلجأ إلى ملفات APK من مصادر غير معروفة إلا إذا كنت خبيرًا. حتى على المتاجر الرسمية، تأكد من أن التطبيق تم التحقق منه، وابحث عن علامة "Verified by Play Protect" أو ما يعادلها.

7. حدّث هاتفك وتطبيقاتك باستمرار

غالبًا ما تستغل التطبيقات المزيفة الثغرات القديمة في أنظمة التشغيل. تأكد من تحديث نظام التشغيل والتطبيقات بشكل منتظم للحصول على آخر التصحيحات الأمنية.