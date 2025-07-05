شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزاى تختار لاب توب مناسب من غير ما تدفع زيادة؟ والان مع تفاصيل الخبر

في ظل الاعتماد المتزايد على أجهزة اللابتوب سواء في الدراسة أو العمل أو حتى في الترفيه، تزداد الحيرة لدى الكثيرين عند اتخاذ قرار الشراء، فبين عشرات الماركات والموديلات والمواصفات المختلفة، يصبح من السهل الوقوع في فخ شراء جهاز إمّا بإمكانيات أقل من المطلوب أو بسعر أعلى مما يستحقه، وفيما نرصد لك الخطوات الأساسية لاختيار لابتوب مناسب دون دفع مبالغ زائدة.

1. حدد احتياجاتك الفعلية

أول خطوة لتوفير المال هي أن تعرف بدقة ما الذي تحتاجه. هل تستخدم الجهاز لتصفح الإنترنت ومتابعة الأعمال المكتبية؟ أم أنك بحاجة إلى جهاز لتحرير الفيديوهات والألعاب الثقيلة؟ تقسيم استخدامك اليومي سيساعدك في تحديد الفئة المناسبة من الأجهزة.

- للاستخدام البسيط (تصفح، أوفيس، أفلام)- : معالج Intel Core i3 أو Ryzen 3 مع 8 جيجابايت رام سيكون كافيًا.

- للمهام المتوسطة (تصميم، برمجة، أعمال مكتبية معقدة)- : من الأفضل اختيار Core i5 أو Ryzen 5 مع 16 جيجابايت رام.

- للمهام الثقيلة (مونتاج، ألعاب، جرافيك)- : تحتاج إلى Core i7 أو Ryzen 7 على الأقل، مع كارت شاشة مخصص (NVIDIA أو AMD).

2. لا تنخدع بالمواصفات التسويقية

بعض الشركات تروج لأجهزتها باستخدام أرقام مبالغ فيها دون توضيح الأداء الفعلي. مثلًا:

- حجم الرام وحده لا يكفي إن كان المعالج ضعيفًا.

- معالج حديث من فئة i3 قد يتفوق على i7 قديم.

- كارت الشاشة المدمج قد يكون كافيًا للمهام اليومية دون الحاجة لكارت خارجي.

افحص الجيل الذي ينتمي إليه المعالج، وسرعة القرص الصلب (SSD دائمًا أفضل من HDD)، وتأكد من وجود مداخل حديثة مثل USB-C وWiFi 6.

3. تجنب الموديلات الجديدة جدًا

شراء موديل تم إطلاقه مؤخرًا قد يعني دفع سعر مرتفع مقابل تقنيات لم تُختبر بعد أو لا تحتاج إليها. من الأفضل شراء موديلات مرّ عليها عام أو اثنان؛ تكون قد حصلت على تقييمات جيدة وانخفض سعرها.

4. لا تهمل اللابتوبات المجددة (Refurbished)

بعض الأجهزة المُجددة من قبل الشركات تأتي بحالة شبه جديدة وسعر أقل كثيرًا من الأجهزة الجديدة، ومع ذلك تقدم نفس الأداء تقريبًا. فقط تأكد من وجود ضمان رسمي من الشركة.

5. قارن الأسعار جيدًا قبل الشراء

استخدم مواقع مقارنة الأسعار، وتحقق من العروض الموسمية مثل "الجمعة البيضاء" أو "تخفيضات العودة إلى المدارس". كما يُفضل الشراء من متاجر موثوقة تتيح الاستبدال أو الضمان المعتمد.

6. لا تنسَ تجربة لوحة المفاتيح والشاشة

حتى مع أفضل المواصفات، قد يكون الجهاز غير مريح في الاستخدام العملي. تأكد من تجربة لوحة المفاتيح وجودة الشاشة (خاصة الزوايا والسطوع) قبل الشراء.



