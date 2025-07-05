شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أرقام مذهلة ورواد من الشباب.. كيف غيّرت روبلوكس شكل الترفيه الرقمى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم تتداخل فيه التكنولوجيا مع الترفيه والتعليم، برزت منصة روبلوكس (Roblox) كواحدة من أهم البيئات الرقمية التي تجمع بين الإبداع والتفاعل والمرح، ومع تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية لدى الأجيال الشابة، أصبحت روبلوكس أكثر من مجرد لعبة؛ إنها مساحة افتراضية تضم ملايين المستخدمين والمطورين من مختلف أنحاء العالم. ومن خلال نموها اللافت، وتوسعها في أسواق جديدة مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تسعى روبلوكس لترسيخ مكانتها كمحور رئيسي في مستقبل الترفيه الرقمي والتعلم التفاعلي.

إحصائيات الاستخدام العالمية

عدد المستخدمين النشطين يوميًا: بلغ عدد المستخدمين النشطين يوميًا على روبلوكس حوالي 85.3 مليون مستخدم في الربع الرابع من عام 2024، مما يعكس نموًا مستمرًا في قاعدة المستخدمين.

عدد المستخدمين النشطين شهريًا: تجاوز عدد المستخدمين النشطين شهريًا 380 مليون مستخدم في نفس الفترة، مما يدل على التفاعل الكبير مع المنصة.

عدد المطورين: يشارك أكثر من 2.8 مليون مطور في إنشاء محتوى تفاعلي على روبلوكس، مما يساهم في تنوع التجارب المتاحة للمستخدمين.

أهم الدول التي تضم لاعبي روبلوكس

تنتشر شعبية روبلوكس في مختلف أنحاء العالم، مع تركز كبير في بعض الدول:

الولايات المتحدة الأمريكية: تحتل المرتبة الأولى بنسبة 20.21% من إجمالي اللاعبين.

الفلبين: تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 11.85%.

بيرو وجورجيا: تتقاسمان المرتبة الثالثة بنسبة 6% لكل منهما.

فيتنام، الإكوادور، وتايلاند: تتراوح نسب اللاعبين فيها بين 4.5% إلى 5%.

كما تُظهر البيانات أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) تستحوذ على 35.7% من المستخدمين، تليها أوروبا بنسبة 24.3%.

الفئات العمرية المستهدفة

في حين أن روبلوكس بدأت كمنصة تستهدف الأطفال، إلا أن قاعدة مستخدميها توسعت لتشمل فئات عمرية متنوعة:

المستخدمون تحت سن 13 عامًا: يشكلون حوالي 39.1% من إجمالي المستخدمين.

المستخدمون بين 13 و17 عامًا: يمثلون نسبة كبيرة من المستخدمين، مع تزايد الاهتمام بالمحتوى المخصص لهذه الفئة.

المستخدمون فوق سن 17 عامًا: يشكلون حوالي 44% من المستخدمين النشطين يوميًا، مما يشير إلى توسع المنصة لتشمل جمهورًا أوسع.

دعم اللغة العربية وتوسيع الوصول

في فبراير 2025، أعلنت روبلوكس عن دعم اللغة العربية عبر جميع أجهزتها، مما يعكس التزامها بتوسيع الوصول إلى المستخدمين في منطقة MENA. يشمل هذا التحديث دعمًا للغة العربية في تطبيق روبلوكس، موقع الويب، وأدوات الإنشاء مثل Roblox Studio، بالإضافة إلى أدوات الترجمة التلقائية والمراقبة.

تأثير اقتصادي متزايد

تشير الدراسات إلى أن تأثير روبلوكس على الناتج المحلي الإجمالي في منطقة MENA بلغ ما يقرب من 15 مليون دولار بين عامي 2021 وسبتمبر 2024، مع توقعات بزيادة هذا التأثير مع توسع دعم اللغة العربية.