شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إدارة سهلة لحسابات واتساب عبر iOS.. والميزة تقترب من الإطلاق الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

أصبح من المرجح أن يتمكن مستخدمو آيفون قريبًا من إدارة حساباتهم الشخصية والعملية على تطبيق واتساب بسهولة أكبر، وذلك بعد أن بدأت الشركة في اختبار ميزة جديدة تسمح بتشغيل عدة حسابات على نفس الجهاز دون الحاجة إلى تسجيل الخروج أو استخدام تطبيقات منفصلة مثل "واتساب بيزنس".

ووفقًا لتقرير جديد صادر عن موقع WaBetaInfo، ظهرت هذه الميزة مؤخرًا في الإصدارات التجريبية عبر منصة TestFlight، في مؤشر واضح على أن الميزة قيد التطوير الفعلي، رغم عدم إعلان موعد رسمي لطرحها حتى الآن.

الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين التبديل السلس بين الحسابات داخل التطبيق نفسه على آيفون، دون إغلاق التطبيق أو فقدان الجلسة النشطة، ومن خلال قسم خاص بإدارة الحسابات داخل إعدادات واتساب، سيتمكن المستخدم من استعراض الحسابات المرتبطة، أو إضافة حساب جديد برقم هاتف مختلف، أو حتى ربط حساب آخر عن طريق مسح رمز QR، كل حساب سيتمتع بخصوصية تامة من حيث سجل الدردشات، الإعدادات، والإشعارات، مما يجعل من السهل الفصل بين التواصل المهني والشخصي على نفس الجهاز.

ومن الجوانب الذكية التي يتم اختبارها أيضًا، طريقة عرض الإشعارات الخاصة بالحسابات المتعددة، حيث سيظهر في الإشعار اسم المرسل بالإضافة إلى توضيح الحساب الذي تلقى الرسالة، وعند النقر على الإشعار، سيتحول التطبيق مباشرة إلى الحساب المناسب ويفتح المحادثة، ما يلغي الحاجة إلى التبديل اليدوي ويوفّر تجربة أكثر سلاسة.

الميزة المنتظرة تحمل فائدة خاصة لمستخدمي أجهزة آيفون الداعمة لـ eSIM، حيث تسمح لهم هذه التقنية باستخدام أكثر من رقم هاتف على نفس الجهاز، وبالتالي فإن دعم واتساب لتعدد الحسابات يعد استجابة طبيعية لقدرات الهاتف نفسه، ومع هذا التحديث يصبح من السهل على المستخدمين الاستفادة من مزايا الرقمين داخل تطبيق واحد دون أي تعقيد.

ورغم أن "واتساب" لم يكشف بعد عن جدول زمني واضح لإطلاق الميزة الجديدة، إلا أن تكرار ظهورها في النسخ التجريبية يوحي بأنها تقترب من الإطلاق الرسمي.

وإذا تم طرحها بالفعل، ستكون واحدة من أكثر المزايا المطلوبة من مستخدمي آيفون، خاصة من يحتاجون إلى استخدام أكثر من حساب في حياتهم اليومية.