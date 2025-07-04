شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدة فضاء ناسا ترصد صورة تشبه الشبح على ارتفاع 250 ميلا من محطة الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

قالت رائدة الفضاء فى ناسا نيكول آيرز، أنها رأت ظاهرة تُعرف باسم "الشبح" من محطة الفضاء الدولية على ارتفاع 250 ميلاً فوق الأرض، وشاركت الصورةً على حسابها على X، وقالت من خلال هذه الظاهرة العابرة يُمكنك رؤية الشبح أو العفريت وهو في الأساس تفريغ كهربائي واسع النطاق في وسط الصورة دائرة بيضاء مزرقة على السحب، مع ومضة ضوء رقيقة حمراء تشبه الأشجار تنطلق نحو السماء المظلمة.



وقالت ، أثناء تحليقنا فوق المكسيك والولايات المتحدة ، التقطت هذا الشبح"، هذا ما كتبه رائد الفضاء الأمريكي أيضا ، الذي وصل إلى المدار في شهر مارس في منشور على موقع X.

كما توضح، فإن ظاهرة الشبح تُعرف باسم الأحداث الضوئية العابرة (TLEs) التي تحدث فوق السحب وتنتج عن نشاط كهربائي مكثف في العواصف الرعدية .

وعند رؤية هذه الصورة من محطة الفضاء الدولية، فمن المرجح أنها استمرت لأقل من عُشر الثانية، مما يشير إلى أن صورة آيرز هي إطار مأخوذ من مقطع فيديو كان يراقب السماء فوق الأرض.

وكتبت آيرز في منشورها: "لدينا منظر رائع فوق السحب، لذلك يمكن للعلماء استخدام هذه الأنواع من الصور لفهم تكوين وخصائص وعلاقة TLEs بالعواصف الرعدية بشكل أفضل".

وعلى عكس الشفق القطبي، الذي يمكن ملاحظته بسهولة من الأرض وكذلك من الفضاء، فإن مراقبة الشبح من الأرض أصعب بكثير لأنها تتطلب ظروفًا خاصة مثل السماء المظلمة الصافية والعواصف الرعدية الكبيرة البعيدة والتلوث الضوئي الأدنى.

وتم تسجيل التقارير المرئية للعفاريت لأول مرة في عام 1886، ولكن لم يتم التقاط الصور الأولى إلا في 4 يوليو 1989، أي منذ 36 عامًا بالضبط بواسطة علماء في جامعة مينيسوتا.

لمن يتساءل عن تأثيرها على الطائرات، فإن العفاريت تحدث في الواقع فوق ارتفاعات الرحلات التجارية بكثير، وبالتالي لا تُشكل خطرًا مباشرًا على الطائرات، ورغم أن نبضاتها الكهرومغناطيسية قد تؤثر نظريًا على إلكترونيات الطائرة، إلا أنه لم يُبلّغ عن أي حوادث.



