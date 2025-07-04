شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق مركبة الشحن "بروجرس 92" نحو المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت مركبة شحن روسية نحو محطة الفضاء الدولية (ISS)، ناقلةً عدة أطنان من البضائع إلى المختبر المداري، حيث انطلق صاروخ سويوز من قاعدة بايكونور الفضائية التي تديرها روسيا في كازاخستان ناقلًا مركبة الشحن غير المأهولة "بروجرس 92".

وفقا لما ذكره موقع "space"، تنقل بروجرس 92 حوالي ثلاثة أطنان من الطعام والوقود وإمدادات أخرى إلى محطة الفضاء الدولية.

إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فستلتحم مركبة الشحن الآلية بوحدة بويسك التابعة للمختبر المداري يوم السبت (5 يوليو)، وستقدم ناسا بثًا مباشرًا لأنشطة الالتقاء والالتحام عبر NASA+.



ستحل مركبة Progress 92 محل مركبة Progress 90، التي انفصلت عن نفس قاعدة Poisk يوم الثلاثاء (1 يوليو) بعد إقامة دامت حوالي سبعة أشهر.



وستحترق مركبة Progress 90 في الغلاف الجوي للأرض قريبًا، وهو نفس المصير الذي ينتظر مركبة Progress 92 بعد حوالي ستة أشهر من الآن.

ولا تزال مركبة Progress 91، التي أُطلقت في 27 فبراير، في المحطة، ملتحمة بوحدة الخدمة Zvezda.

تُعد مركبة Progress واحدة من ثلاث مركبات شحن تنقل الإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية هذه الأيام، والمركبتان الأخريان هما مركبتان أمريكيتان خاصتان: Cygnus من Northrup Grumman وDragon من SpaceX.