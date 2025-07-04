شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: المستهلكون الأمريكيون لأبل سيدفعون ثمن ارتفاع الرسوم الجمركية بفيتنام والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الرئيس دونالد ترامب عن اتفاقية تجارية مع فيتنام، وتُبقي هذه الاتفاقية تعريفتين جمركيتين مختلفتين على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من فيتنام، حيث تُلزم التعريفة الجمركية التي تشمل أجهزة آبل المصنوعة في فيتنام والمُشحنة إلى الولايات المتحدة آبل بدفع ضريبة استيراد بنسبة 20%.

وسيكون لدى عملاق التكنولوجيا خيار دفع المبلغ كاملاً، كما يُمكنها رفع الأسعار بمقدار التعريفة، مما يُحمّل المستهلكين الأمريكيين مسؤولية دفع الضريبة، أو يُمكن لشركة آبل دفع بعض التعريفات ورفع الأسعار بنسبة أقل، مما يُحمّل المستهلكين مسؤولية دفع المبلغ المتبقي.

ستُجبر شركة آبل و/أو عملاؤها الأمريكيون على دفع ضريبة الاستيراد المرتفعة على الأجهزة التالية، والتي يُعتقد أنها من إنتاج آبل في فيتنام:

• سماعات AirPods

• ساعة آبل

• آيباد

• ماك ميني

• ماك بوك برو

تبدو ضريبة الاستيراد البالغة 20% على البضائع المشحونة إلى الولايات المتحدة من فيتنام صفقةً جيدةً مقارنةً بنسبة 46% التي أعلنها ترامب لفيتنام خلال احتفاله بيوم التحرير.

مع ذلك، قبل إعلانه في أوائل أبريل، كانت الرسوم الجمركية على البضائع المشحونة إلى الولايات المتحدة من فيتنام أقل من 4%.

إلى جانب رسوم الـ 20% على البضائع المشحونة من فيتنام إلى الولايات المتحدة، أعلن ترامب عن رسوم شحن عابر بنسبة 40% على البضائع المشحونة إلى الولايات المتحدة من فيتنام، والتي كانت في الأصل قادمة من دولة أخرى (عادةً الصين) وتم شحنها عبر فيتنام لتجنب رسوم جمركية أعلى.

في وقتٍ ما، أفادت التقارير أن آبل كانت تتطلع إلى نقل مصانعها الرئيسية لتصنيع هواتف آيفون من الصين إلى فيتنام.

مع ذلك، يبدو أن ترامب لن يرضى حتى يُصنع كل هاتف آيفون يُباع في الولايات المتحدة في أمريكا.