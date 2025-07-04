شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استقرار سعر بيتكوين قرب 109 آلاف دولار بعد تراجع حاد بسبب التعريفات الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملة الرقمية المشفرة بيتكوين اليوم (الجمعة) بعد تراجع حاد عن مكاسبها الأخيرة، حيث يستعد المتداولون لبدء تطبيق التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة.

كما أثر تراجع توقعات خفض معدلات الفائدة سلبًا على السوق، وفقا لمنصة "إنفستنج" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية.

وسجلت بيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، انخفاضًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 109 آلاف و112.7 دولار أمريكي، بعد أن وصلت إلى 110,500 دولار أمريكي في تداولات الليلة الماضية.

وكان التفاؤل بشأن المزيد من التقدم التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد عزز مكاسب بيتكوين الأولية، ما ساعدها أيضًا على تجاوز نطاق تداولها الذي تراوح بين 103 و108 آلاف دولار أمريكي خلال الشهر الماضي، لترتفع بنسبة 1.6% خلال الأسبوع، مسجلةً مكاسبها للأسبوع الثاني على التوالي.

لكن هذا التفاؤل تبدد وسط مخاوف مستمرة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة وعدم وجود تخفيضات قريبة في معدلات الفائدة.

كما ساد التوتر الأسواق عقب إقرار "مشروع قانون ترامب الضخم"، والذي من المتوقع أن يزيد الدين الحكومي في السنوات القادمة.

ومن المتوقع أن تكون أحجام تداول العملات المشفرة محدودة ابيزم بسبب عطلة عيد الاستقلال الأمريكي.

وكان قيمة البيتكوين قد تراجعت عن أعلى مستوياتها أمس الخميس بعد أن أعلن ترامب أنه سيبدأ بإرسال رسائل إلى الاقتصادات الكبرى توضح تعريفاته التجارية بحلول اليوم الجمعة، منوها أن حوالي 10-12 دولة ستتلقى الرسائل، وأن تعريفاته ستتراوح بين 10% و20%، وبين 60% و70% و ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل.