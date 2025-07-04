شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطلق “Edits” لمنافسة CapCut: دليل شامل لتطبيق تحرير الفيديوهات القصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ميتا عن إطلاق تطبيقها الجديد Edits لتحرير الفيديوهات القصيرة، في خطوة تهدف إلى منافسة تطبيق CapCut التابع لشركة ByteDance، والذي يحظى بشعبية واسعة بين صنّاع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي إطلاق Edits بعد أن تمت إزالة CapCut مؤقتًا من متاجر التطبيقات الأمريكية في ظل حظر مؤقت لمنصة تيك توك، مما دفع ميتا إلى استغلال الفرصة عبر طرح بديل داخلي قوي ضمن منظومة تطبيقاتها.



تطبيق ميتا

دليل استخدام Edits: تجربة تحرير موجهة لصناع المحتوى

يتوفر تطبيق Edits على كل من iOS وأندرويد، ويبدأ المستخدم بتسجيل الدخول عبر حسابه على إنستجرام. ويضم التطبيق خمس تبويبات رئيسية:

• Ideas: مساحة لتدوين الأفكار وحفظ المقاطع المُلهمة.

• Inspiration: مركز لاكتشاف المقاطع والأصوات الرائجة.

• Projects: لتخزين الفيديوهات الجاري العمل عليها أو تحميل مقاطع من الهاتف.

• Record: لتصوير فيديو جديد مباشرة من التطبيق.

• Insights: لمتابعة أداء المحتوى من حيث عدد المشاهدات، الوصول، وعدد المتابعين.

أدوات تحرير احترافية بواجهة مبسطة

يقدم Edits مجموعة واسعة من الأدوات المصممة خصيصًا لصناع المحتوى على إنستجرام وريلز، ومن أبرزها:

• الشاشة الخضراء (Green Screen): لاستبدال الخلفيات بسهولة.

• الجدول الزمني (Timeline): لترتيب وتعديل المقاطع بدقة.

• الترجمة التلقائية: بعدة لغات.

• مكتبة صوتية: من موسيقى إنستغرام.

• Cutouts: لعزل الأجسام وتتبعها.

• Animate: لتحويل الصور الثابتة إلى فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي.

• Apply All: لتطبيق التأثيرات والانتقالات على جميع المقاطع دفعة واحدة.

• اختيار معدل الإطارات: لتحسين نعومة تشغيل الفيديو.

• أدلة المحاذاة: لضبط النصوص والرموز ضمن الإطار المثالي.

• مؤشرات الإيقاع (Beat Markers): لمزامنة الصوت مع العناصر البصرية.

• المرشحات (Filters): أكثر من 30 خيارًا بصريًا.

• الانتقالات (Transitions): أيضًا 30 تأثيرًا للانتقال السلس.

• التلقين البصري (Teleprompter): لقراءة النص أثناء التصوير.

• Restyle: لتغيير مظهر الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي.

• Keyframes: لتحريك المواضع والدوران والتكبير.

Edits مقابل CapCut: ما الفرق بينهما؟

رغم أن Edits لا يزال جديدًا مقارنة بـ CapCut، إلا أنه يوفر تجربة مدمجة مباشرة مع إنستجرام، وفي المقابل، يقدم CapCut ميزات تحرير أكثر تطورًا، ومكتبة موسيقية أوسع، إضافة إلى توفره على الويب، بينما Edits مخصص حاليًا للهواتف فقط.

ميزة إضافية لصالح Edits هي أنه مجاني بالكامل حاليًا، بينما يضم CapCut أدوات مدفوعة تتطلب اشتراكًا، لكن رئيس إنستجرام، آدم موسيري، أشار سابقًا إلى أن بعض الميزات في Edits قد تصبح مدفوعة في المستقبل.

مستقبل Edits: بديل محلي في انتظار الفرصة

في ظل الغموض الذي لا يزال يحيط بمستقبل تيك توك وCapCut في الولايات المتحدة، تبدو ميتا مستعدة للاستفادة من أي فجوة قد تطرأ. ومع استمرار التحديثات على Edits، قد نراه يتحوّل إلى أداة أساسية لصناع الفيديوهات القصيرة حول العالم.

يُذكر أن هذا الدليل تم تحديثه في يوليو 2025 ليشمل أحدث الميزات والتغيرات في تطبيق Edits.