شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التفاصيل الكاملة لتحديث ثريدز الجديد.. تعرف على أبرز المميزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة ثريدز (Threads) التابعة لشركة ميتا عن إطلاق ميزة الرسائل المباشرة (DMs) التى طال انتظارها، لتُمكِّن المستخدمين من التواصل المباشر دون الحاجة للانتقال إلى إنستجرام، وقد بدأت هذه الميزة فى التوفر عالميًا مؤخرا، إلى جانب عنصر بصرى جديد يُدعى “هايلايتر” يسلط الضوء على المواضيع الشائعة والمحادثات ذات التأثير.

تفاصيل ميزة الرسائل الجديدة فى نسختها الأولى، تقدم رسائل ثريدز مجموعة أساسية من الخصائص:

• الدردشة الفردية فقط (واحد لواحد)

• ردود فعل بالرموز التعبيرية الجاهزة

• الإبلاغ عن الرسائل المزعجة

• كتم إشعارات الرسائل

ومع ذلك، لا يمكن حظر مستخدم من إرسال رسالة مباشرة حاليًا، بل يتوجب حظره من ثريدز بالكامل، مما يؤدى أيضًا لحظره على انستجرام.

كما أن التحكم فى من يمكنه مراسلتك يعتمد حاليًا على ما إذا كنت تتابعه أم لا.

الميزة ستكون متاحة مبدئيًا للمستخدمين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، باستثناء بعض الأسواق مثل اليابان، أستراليا، المملكة المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي.

تركيز جديد على المجتمعات والاهتمامات

أكدت إميلى دالتون سميث، نائبة رئيس قسم المنتج فى ثريدز، أن الميزة لا تتضمن تشفيرًا للرسائل فى الوقت الحالي. وقالت:

“الرسائل تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر حول ما يحدث الآن، وليس الخصوصية المشددة”.

وأضافت أن ثريدز يشهد تطورًا تدريجيًا بعيدًا عن هوية انستجرام، حيث يبنى المستخدمون “خرائط اهتمام” جديدة مختلفة عن الشبكات الاجتماعية التى تربطهم فى إنستجرام.

وبحسب ميتا، فإن أكثر من ثلث مستخدمى ثريدز اليوميين لديهم تداخل أقل من 50% فى المتابعين بين ثريدز وإنستغرام، مما يؤكد انفصال هويتى التطبيقين.

اختبار تسجيل الدخول بدون إنستجرام ضمن مساعى الاستقلال، تختبر ميتا الآن إمكانيات جديدة تتيح:

• تسجيل الدخول باستخدام حساب فيسبوك (فى أوروبا)

• إنشاء حساب مستقل لثريدز فقط

• استخدام المنصة من الويب دون تسجيل دخول

نحو تعزيز المجتمعات والمحادثات تسعى ميتا لجعل ثريدز أكثر تركيزًا على المجتمعات، عبر أدوات مثل:

• “الهايلايتر” لعرض المواضيع الشائعة حسب المحتوى الذى تطالعه

• خوارزميات لتحديد المستخدمين النشطين والمؤثرين داخل كل مجتمع

• عرض حسابات مقترحة للمتابعة ضمن محركات البحث والتوصيات

كما تواصل المنصة تطوير ميزات مثل الوسوم التفاعلية بدون رمز #، والخلاصات الخاصة بالمواضيع.

لا خطط حاليًا للذكاء الاصطناعى أو الاشتراكات المدفوعة

ورغم وجود ميزات ذكاء اصطناعى تعمل فى الخلفية (مثل تلخيص العناوين والمواضيع الرائجة)، أكدت ميتا أنه لا توجد خطط حالية لدمج تقنيات AI بشكل مشابه لتجربة “Grok” فى منصة X.

كما لا تعتزم المنصة تقديم نماذج اشتراك مدفوعة، وستُركز فى المرحلة الحالية على تطوير الإعلانات.

ثريدز فى أرقام

تضم المنصة الآن أكثر من 350 مليون مستخدم نشط شهريًا، متفوقة بشكل كبير على منافسين ناشئين مثل Bluesky (بـ37 مليون مستخدم مسجل). ورغم ذلك، لا تزال ثريدز “صغيرة” نسبيًا ضمن منظومة ميتا التى تحوى تطبيقات تتخطى المليارات فى قاعدة المستخدمين.

الميزة الجديدة تم اختبارها مسبقًا فى أسواق محدودة مثل هونج كونج وتايلاند والبرازيل، قبل أن يبدأ طرحها العالمي.