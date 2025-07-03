شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يضيف مزايا ذكاء اصطناعى جديدة للتحدث للعملاء عبر التطبيق بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ميتا، خلال مؤتمرها العالمي "محادثات 2025" في ميامي، عن سلسلة من الميزات الجديدة التي قد تُحدث تغييرًا جذريًا في كيفية استخدام الشركات لواتساب للتفاعل مع عملائها، حيث تُضيف الشركة الآن المكالمات الصوتية، وأدوات تسوق أكثر ذكاءً مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونظام تسويق أكثر سلاسةً إلى منصة واتساب للأعمال.



وتهدف هذه التحديثات إلى مساعدة الشركات على تجاوز مجرد إرسال الرسائل والآن، ستتمكن من تقديم تجارب تسوق مُخصصة، ودعم صوتي وفيديو، وإطلاق حملات تسويقية عبر واتساب وفيسبوك وإنستجرام ومن أهم الإعلانات الجديدة إمكانية إجراء واستقبال مكالمات صوتية ومرئية مباشرة عبر واتساب.

حتى الآن، اقتصرت خدمة العملاء عبر واتساب على المحادثات، والتي، وإن كانت مريحة، إلا أنها ليست دائمًا أسرع طريقة للإجابة على الاستفسارات ومع هذا التحديث، يمكن للشركات التي تستخدم منصة واتساب للأعمال الآن التحدث إلى العملاء مباشرةً بمجرد موافقتهم على المكالمة سواءً كان الأمر يتعلق بالإجابة على أسئلة معقدة أو تقديم إرشادات يصعب كتابتها، فإن ميزة الاتصال الجديدة هذه ستجعل تجربة الدعم أسرع وأكثر تخصيصًا.



وتتم إضافة الرسائل الصوتية أيضًا، مما يوفر مرونة أكبر للعملاء والشركات على حد سواء وفي بعض الحالات، قد يكون إرسال رسالة صوتية سريعة أسهل من كتابة رسالة طويلة، خاصةً في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية.

كما لمّحت ميتا إلى إمكانية توفير مساعدة صوتية قائمة على الذكاء الاصطناعي في المستقبل، مما يعني أن العملاء قد يتمكنون قريبًا من التحدث إلى الذكاء الاصطناعي لحل مشاكلهم في الوقت الفعلي.