تكنولوجيا: تسريب مثير يكشف أداء أقوى و3D V-Cache متعددة الطبقات في AMD Zen 6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تكون معمارية AMD Zen 6 وIntel Nova Lake هما الجيل التالي الأهم من معالجات الحواسيب المكتبية، مع احتمالية إطلاقهما في عام 2026.

تستعد إنتل مع Nova Lake لتقديم ما يصل إلى 56 نواة، إلى جانب نوى P/E محسّنة، وجزيرة نوى منخفضة الطاقة، وابتكارات أخرى.

من جانبها، تعمل AMD على تحسينات كبيرة في Zen 6، أبرزها سرعات Boost عالية للغاية، عدد نوى أكبر، واستخدام تقنية تصنيع متقدّمة من TSMC.

وبينما ظهرت تسريبات حول أداء Nova Lake تشير إلى تحسين بنسبة 10٪ في الأداء أحادي النواة و60٪ في الأداء متعدد الأنوية مقارنةً بـ Arrow Lake-S، لا تزال تفاصيل أداء Zen 6 شحيحة حتى الآن.

ومؤخرًا، كشف حساب “Moore’s Law Is Dead” عن بعض الأرقام الأولية حول أداء Zen 6، نقلًا عن مصدر من داخل AMD. ووفقًا لهذا المصدر، يُتوقَّع أن توفر معالجات Zen 6 زيادة في أداء التعليمات لكل دورة (IPC) الخاصة بالعمليات العائمة (Floating Point) تتراوح بين 7 إلى 9٪ مقارنةً بـ Zen 5.

لكن المصدر أشار إلى أن هذه النسبة لا تمثل الزيادة الكاملة في IPC، إذ لم تُحتسب فيها التحسينات المتعلقة بالألعاب والاستخدامات الأخرى.

بناءً على ذلك، يُرجّح أن تصل الزيادة النهائية في IPC إلى 10٪ أو ربما أكثر، عند احتساب الأداء في سيناريوهات متعددة مثل الألعاب والمهام اليومية.

وفيما يخص الذاكرة المخبأة ثلاثية الأبعاد (3D V-Cache)، تشير المعلومات الجديدة إلى أن Zen 6 سيحتوي على 96 ميجابايت من هذه الذاكرة، مع إمكانية إضافة طبقات متعددة منها.

وبذلك، قد تصل الذاكرة المخبأة من المستوى الثالث (L3) إلى 240 ميجابايت، إذا استخدمت AMD طبقتين مثلًا، مما يشكّل نقلة كبيرة في الأداء، خاصة للألعاب.

تركّز AMD في Zen 6 على الأداء الموجّه للألعاب، مع خطط لرفع سرعات Boost إلى أكثر من 6 جيجاهرتز، إلى جانب تحسينات في التصميم الداخلي، ما يبشّر بمكاسب واضحة في الأداء مقارنةً بالجيل السابق، خاصة لعشاق الألعاب.

أما المستخدمون الذين لا يستطيعون الانتظار حتى إطلاق Zen 6، فيمكنهم التوجّه نحو بعض معالجات AMD الحالية من الجيل الخامس (Zen 5)، والتي تُعرض بأسعار مغرية. على سبيل المثال، يُعد معالج Ryzen 5 9600X سداسي النواة خيارًا ممتازًا من حيث القيمة والأداء.

يجدر التنويه في النهاية إلى أن جميع المعلومات المسربة من “Moore’s Law Is Dead” تظل غير مؤكدة حتى تُعلن AMD رسميًا عن Zen 6، خاصة أن إطلاق المعمارية لا يزال على بُعد عام أو أكثر.

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