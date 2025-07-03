تكنولوجيا: اختبار منفذ USB-C يوضح سبب عدم عمل قاعدة Nintendo Switch 2 غير الأصلية مع الجهاز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كان لدى اللاعبين آمال كبيرة بأن يكون منفذ USB-C في جهاز نينتندو الجديد متوافقًا مع قواعد Switch 2 من شركات الطرف الثالث. نظريًا، يمكن للمستخدمين توصيل محولات USB-C إلى HDMI أو مجموعة متنوعة من الإكسسوارات الأخرى. إلا أن معظم هذه المنتجات تعمل جزئيًا فقط أو لا تعمل على الإطلاق.

ولقد أجرى شون هوليستر من موقع The Verge اختبارًا لمنفذ الجهاز المحمول، واكتشف كيف تقوم نينتندو بحظر هذه الأجهزة.

عندما يتصل ملحق بمنفذ USB-C مزود بخاصية توصيل الطاقة، يتبادل الملحق والجهاز رسائل منظمة تضمن حصول الجهاز المحمول أو الكمبيوتر المحمول على التيار المناسب دون التسبب في ضرر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن فتح أوضاع أخرى، منها وضع نقل إشارات الفيديو.

قام هوليستر بتوصيل جهاز اختبار شحن USB-C بعدة قواعد Switch 2 من شركات مختلفة وأيضًا بجهاز حاسب يعمل بنظام ويندوز.

وجد أن قاعدة نينتندو الرسمية تستخدم رسائل خاصة عند الاتصال بالجهاز، في حين أن إكسسوارات الطرف الثالث لا ترسل هذه الرسائل نفسها، مما يؤدي إلى عدم عمل معظمها مع الجهاز المحمول.

رغم ذلك، كان استثناءً جهاز قاعدة Antank S3 Max TV الذي يعمل على الرغم من عدم أصليته، حيث يفهم منفذ USB-C في Switch 2 طلباته بشكل مفاجئ.

يبدو أن The Verge قد أكد أن جهاز Switch 2 يقيّد مخرج الفيديو بتشفير خاص. لذلك، قد يظل جهاز S3 Max TV خيارًا متاحًا الآن، لكن من الممكن أن تقوم نينتندو بحظره لاحقًا من خلال تحديث برنامج القاعدة الرسمية.

قد تبرر نينتندو ذلك بحرصها على حماية الجهاز من الأضرار التي قد تسببها القواعد التي لا تخرج الفولتية المناسبة. ومع ذلك، فإن إكسسوارها الرسمي يكلف 120 دولارًا وغالبًا ما يكون غير متوفر في المخزون.

كما أبلغ بعض اللاعبين عن مشاكل في قاعدة Switch 2 الرسمية، مثل انقطاع منفذ الإيثرنت أحيانًا، بالإضافة إلى اعتقاد بعض المستخدمين أن تصميم القاعدة يعوق تهوية الجهاز مما يسبب ارتفاع حرارته.

يشير النقاد إلى تجربة شركة آبل التي لديها تاريخ في اعتماد منافذ حصرية. وبالرغم من ذلك، يُعتبر الجهاز الجديد أكثر تسامحًا مع إكسسوارات الطرف الثالث الأخرى مثل وحدات التحكم الاحترافية وسماعات الرأس.

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