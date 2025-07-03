تكنولوجيا: Infinix Hot 60i ببطارية ضخمة وشحن سريع 45 واط مع أداء Helio G81 القوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Infinix هاتفها الجديد Hot 60i الذي يأتي أنحف من الإصدار السابق، لكنه مزود ببطارية أكبر تدعم الشحن السريع، مع تعزيزات لتحسين متانته. يتوفر الهاتف حاليًا في بنغلاديش وكينيا، وسنوافيكم بأي تحديثات حول توفره في مناطق أخرى.

يحافظ Hot 60i، مثل طراز 50i السابق، على شاشة IPS LCD بحجم 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، ويعتمد على معالج Helio G81 Ultimate.

ويرتفع سطوع الشاشة إلى 700 نت، مقارنة بـ 500 نت في الإصدار السابق، لكن دقة العرض بقيت كما هي عند 720 بكسل+. من المميزات الجديدة وجود خاصية العرض الدائم Always On Display.

تأتي البطارية بسعة 5160 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، مقارنة بشحن 18 واط في الإصدار السابق. يسمح هذا الشحن السريع بملء البطارية حتى 50% خلال 24 دقيقة فقط. وتعد الشركة بعمر افتراضي للبطارية يصل إلى خمس سنوات، أو 1800 دورة شحن.

ولقد حرصت Infinix على تعزيز متانة الهاتف، حيث تم تقوية زواياه الأربعة لتحمل سقوط من ارتفاع يصل إلى 1.5 متر. كما حصل الهاتف على تصنيف IP64، ما يجعله مقاومًا للغبار وماء الرش.

يبلغ سمك الإطار 7.7 ملم، ويزن الجهاز 188 جرامًا. ويتوفر الهاتف بعدة ألوان متنوعة تشمل الفضي، والأسود، والأحمر، والأزرق، والأخضر، والبنفسجي.

يمتاز الهاتف أيضًا بوجود جيروسكوب Hard Gyro يدعم التحكم في الألعاب عبر الحركة، كما أنه دقيق بما يكفي لمساعدتك في التنقل عبر مناطق ضعف إشارة GPS مثل مواقف السيارات تحت الأرض أو الغابات الكثيفة.

عند فقدان الشبكة، يمكن لخاصية UltraLink تمكين المكالمات والرسائل لمسافات تصل إلى 500 متر عبر الاتصال بهواتف أخرى.

ويدعم الهاتف تقنية NFC للمشاركة القريبة، كما يحتوي على منفذ IR للتحكم في الأجهزة عن بعد. ويشمل الاتصال المزدوج شريحتي SIM بدعم 4G، وWi-Fi 5، وBluetooth 5.3، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، وراديو FM.

يأتي Helio G81 مع خيارات ذاكرة عشوائية LPDDR4X بسعات 4، 6، و8 جيجابايت، وتخزين داخلي eMMC 5.1 بسعة 128 أو 256 جيجابايت، مع إمكانية إضافة بطاقة microSD تصل إلى 1 تيرابايت.

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مع تصوير فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

يعتمد Infinix Hot 60i على واجهة XOS 15 المبنية على نظام أندرويد 15، ويأتي مزودًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكن تفعيلها فورًا عبر زر AI المخصص على الجانب.

يتوفر الهاتف حاليًا بسعر 14,000 تكا بنغلاديشي (حوالي 98 يورو أو 115 دولارًا) لطراز 6 جيجابايت/128 جيجابايت، و16,500 تكا (115 يورو أو 135 دولارًا) لطراز 8 جيجابايت/256 جيجابايت.

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