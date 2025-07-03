شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب المواصفات الكاملة لهاتفى Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المرجح أن تُكشف جوجل عن سلسلة هواتف Pixel 10 في أغسطس، وبينما لا يزال تاريخ الإطلاق غامضًا، تسربت المواصفات الكاملة لهاتفي Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL على الإنترنت، يُقال إن هواتف Pixel 10 Pro القادمة ستأتي بمعالج Tensor G5 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت، ومن المتوقع أن توفر بطارية أكبر وسرعة شحن أسرع مقارنةً بهاتفي Pixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL، في الوقت نفسه، قد تبقى كاميرا الهاتفين كما هي تقريبًا كما في طرازات العام الماضى.

مواصفات Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL (متوقعة)

نشر موقع Android Headlines مواصفات مزعومة لهاتفي Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL، ومن المرجح أن يشهدا تغييرات طفيفة مقارنةً بالإصدارات السابقة، يُقال إن هاتف Pixel 10 Pro سيحتوي على شاشة بقياس 6،3 بوصة، بينما من المتوقع أن يحصل Pixel 10 Pro XL على شاشة بقياس 6،8 بوصة، وستحتوي هذه الهواتف، بحسب التقارير، على شاشات LTPO بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وسطوع ذروة يبلغ 3000 شمعة، على غرار الهواتف السابقة، وقد تحتوي على طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass Victus 2 في الأمام والخلف.

سيعمل هاتفا Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL بمعالج Tensor G5، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل سعتها إلى 16 جيجابايت، ويُقال إن الأول سيتوفر بسعات تخزين 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و512 جيجابايت، و1 تيرابايت، بينما قد يُطرح الثاني بسعات تخزين 256 جيجابايت، و512 جيجابايت، و1 تيرابايت.

ويُقال إن هاتفي Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL من Google سيحافظان على إعداد كاميرا خلفية مشابه لسابقيهما، قد تتضمن إعدادات الكاميرا الخلفية مستشعرًا أساسيًا بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعرًا للتقريب البصري بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x، ويُقال إنها ستحمل كاميرا سيلفي بدقة 42 ميجابكسل، قد يكون مستشعرا الزاوية فائقة الاتساع والتقريب قادرين على تصوير الماكرو.

من المتوقع أن تحتوي جوجل على بطارية بسعة 4870 مللي أمبير في الساعة في هاتف Pixel 10 Pro، وهي ترقية طفيفة عن بطارية 4700 مللي أمبير في الساعة المتوفرة في Pixel 9 Pro، ويُقال إن الطراز الجديد يتميز بغرفة بخار أكبر، ويُقال إن Pixel 10 Pro XL سيحتوي على بطارية بسعة 5200 مللي أمبير في الساعة، والتي قد تكون الأكبر حتى الآن لهاتف Google Pixel، وللإشارة، كان هاتف Pixel 9 Pro XL مزودًا ببطارية بسعة 5060 مللي أمبير في الساعة.

ويُقال إن Pixel 10 Pro يدعم الشحن بقوة 29 واط، بينما قد يوفر Pixel 10 Pro شحنًا أسرع بقوة 39 واط، ومن المقرر أن يدعم كلا الطرازين الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.