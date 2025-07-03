شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سام ألتمان يتهم Meta باتباع أساليب توظيف "مُقززة" بعد استقالات موظفى OpenAI البارزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلعت منافسة محتدمة بين عمالقة التكنولوجيا هذا الأسبوع بعد أن انتقد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سياسة Meta في توظيف باحثي الذكاء الاصطناعي من شركته، في رسالة أرسلها ألتمان إلى موظفي OpenAI، انتقد ألتمان أساليب Meta، واصفًا إياها بـ"المُسيئة" ومحذرًا من أنها قد تُؤدي إلى "مشاكل ثقافية عميقة للغاية".

وقد أطلقت Meta مؤخرًا فريقها الجديد للذكاء الفائق، Meta Superintelligence Labs (MSL)، بقيادة مؤسس Scale AI ألكسندر وانغ والرئيس التنفيذي السابق لشركة GitHub نات فريدمان، وكجزء من هذا الجهد، وظفت Meta ما لا يقل عن 11 باحثًا كبيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي من شركات مثل OpenAI وAnthropic وGoogle DeepMind.

ومن بين المنشقين عن OpenAI شينغجيا تشاو، وشوتشاو بي، وجياهوي يو، وهونغيو رين، وصرح مارك تشين، كبير مسؤولي الأبحاث في OpenAI، للموظفين بأن المخارج بدت كما لو أن "شخصًا ما اقتحم منزلنا وسرق شيئًا ما"، مع ذلك، قلّل ألتمان من شأن الخسائر في مذكرته، وكتب: "لقد استقطبت ميتا بعض الأشخاص الرائعين بالتأكيد، ولكن إجمالاً، يصعب المبالغة في مدى عدم استقطابهم لأفضل موظفيها واضطرارهم إلى التنازل عن مناصبهم إلى حد كبير".

وانتقد ألتمان طريقة ميتا في إدارة حملة التوظيف، قائلاً: "تويتر الذكاء الاصطناعي سام؛ ميتا تتصرف بطريقة تبدو غير مستساغة إلى حد ما"، وورد أن عروض ميتا تضمنت حزم تعويضات تصل إلى 300 مليون دولار على مدى أربع سنوات، حيث تم التواصل مع ما لا يقل عن 10 باحثين في OpenAI بعروض في السنة الأولى تتجاوز 100 مليون دولار، ووفقًا لمجلة Wired، غالبًا ما تضمنت هذه العروض خيارات أسهم تُستحق فورًا، وهو حافز رئيسي في وادي السيليكون.

وفي حين أقرّ أحد باحثي OpenAI بأن حجم العروض "مغرٍ"، زعم أيضًا أن الأرقام مبالغ فيها، وكرر أندرو بوسورث، المدير التقني في Meta، هذا الرأي قائلاً في اجتماع داخلي: "السوق مزدهر، إنه ليس كذلك"، وقال إن عددًا قليلًا فقط من المناصب القيادية شهد عروضًا في نطاق 100 مليون دولار، مضيفًا: "إنها ليست مكافأة توقيع - إنها كل هذه الأشياء المختلفة"، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت Meta أيضًا أنها ستعدل رواتب موظفيها وتكافئهم.

ومع ذلك، أثارت هذه الأرقام قلق OpenAI، أخبر ألتمان الموظفين أن الشركة تُراجع الآن التعويضات في جميع أنحاء فريق البحث، قال: "أعتقد أن سهم OpenAI يحمل مزايا تفوق بكثير ما يحمله سهم Meta"، مضيفًا أن المكافآت يجب أن تتبع التقدم الملموس، "فالمكاسب الضخمة تأتي بعد النجاح الباهر".

على الرغم من عروض Meta المربحة ووعودها بزيادة الوصول إلى الحوسبة - وهو أمر ورد أن ألتمان تعرض لانتقادات سابقة لعدم تحقيقه - إلا أنه قدم حججًا قوية لرسالة OpenAI وثقافتها، وكتب: "المبشرون سيتغلبون على المرتزقة"، "نحن نهتم حقًا ببناء الذكاء الاصطناعي العام بطريقة جيدة، الشركات الأخرى تهتم بهذا أكثر كهدف أساسي".

وأكد ألتمان أن التزام OpenAI طويل الأمد بالذكاء الاصطناعي العام سيدوم أكثر مما وصفه بميل Meta للقفز من اتجاه إلى آخر، وقال: "بعد فترة طويلة من انتقال Meta إلى نكهتها الجديدة لهذا الأسبوع، سنكون هنا، يومًا بعد يوم، عامًا بعد عام"، وأيّد العديد من موظفي OpenAI الذين عملوا سابقًا في Meta رأي ألتمان بشأن Slack، كتب أحدهم: "نعم، نحن غريبو الأطوار، لكن هذا ما يجعل هذا المكان مهدًا ساحرًا للابتكار"،

ردًا على ذلك، ردّت قيادة ميتا، اتهم بوسورث ألتمان بالمبالغة في الموقف، قائلًا: "نحن ننجح في استقطاب المواهب من OpenAI"، ولم يُخفِ مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، طموحاته، في المذكرة، أكد أيضًا أن شركة MSL المُشكّلة حديثًا ستركز على تطوير الذكاء الاصطناعي العام وتعزيز مكانة ميتا في سباق الذكاء الاصطناعي - وهو مجالٌ تأخّرت فيه حتى الآن عن OpenAI وجوجل.