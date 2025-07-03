شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو وأمازون.. توتر خلف الكواليس يبعد Switch 2 عن أكبر متجر إلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن شراء جهاز Nintendo Switch 2 بات أسهل منذ إطلاقه، إلا أن الجهاز لا يزال غائبًا بشكل ملحوظ عن منصة أمازون، ووفقًا لتقرير جديد صادر عن بلومبرج، فإن السبب وراء هذا الغياب يعود على الأرجح إلى خلاف بين نينتندو وأمازون بسبب ممارسات بعض بائعي الطرف الثالث على الموقع.

وبحسب التقرير، فإن “بائعين مستقلين على أمازون كانوا يعرضون ألعاب نينتندو بأسعار أقل من الأسعار الرسمية المُعلنة من الشركة، وهو ما أثار حفيظة نينتندو، لا سيما وأن أمازون كانت في السابق تبيع منتجات نينتندو مباشرة بالأسعار الرسمية”. هذه الفجوة في الأسعار اعتبرتها نينتندو تهديدًا لصورتها التجارية وسياساتها التسويقية.

أمازون حاولت حل الأزمة بعرض وضع ملصق “منتج أصلي” على الأجهزة والألعاب التي تُباع من طرفها مباشرة، في محاولة للتمييز عن البائعين الخارجيين، لكن نينتندو رفضت هذا الحل وسحبت بعض منتجاتها من المتجر، خاصة الأجهزة، بينما عادت بعض الألعاب لاحقًا للظهور للطلب المسبق مثل لعبة Donkey Kong Bananza.

ورغم ما ورد في التقرير، إلا أن كلا الشركتين نفت وجود خلافات علنية. فقد صرحت نينتندو لبلومبرج قائلة: “لا صحة لهذه المزاعم، ونحن لا نفصح عن تفاصيل المفاوضات أو العقود مع شركائنا التجاريين”. أما أمازون فوصفت ما ورد في التقرير بأنه “غير دقيق”، وكررت نفس البيان عندما تواصل معها موقع Engadget.

وتُظهر عمليات البيع الحالية عبر أمازون استمرار ممارسات رفع الأسعار العشوائية من قبل بعض البائعين المستقلين، وهو ما يُعتقد أنه ما تحاول نينتندو تفاديه لحماية جهازها الجديد من التلاعب. ويبدو هذا التحفّظ غريبًا نوعًا ما، خصوصًا في ظل توفر أجهزة منافسة مثل PlayStation 5 وXbox Series X/S عبر المنصة نفسها بسهولة.

وكانت نينتندو قد أطلقت Switch 2 في 5 يونيو الماضي، واختارت حصر بيعه عبر متاجر محددة مثل Walmart، GameStop، Target، Best Buy، بالإضافة إلى متجرها الرسمي. وحتى اللحظة، تبقى هذه المتاجر الوحيدة التي يمكن شراء الجهاز منها عبر الإنترنت.

تظل الأسباب الحقيقية وراء غياب Switch 2 عن أكبر منصة تجارة إلكترونية في العالم مثار جدل، لكن من الواضح أن نينتندو تتخذ موقفًا متشددًا تجاه حماية هوية منتجاتها وسياستها السعرية، حتى وإن كلّفها ذلك التواجد على أمازون.