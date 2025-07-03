ميزات جديدة في تطبيق "تليغرام"

وحمل التحديث الجديد لـ"تليغرام" في أنظمة أندرويد وiOS ميزة جديدة تدعى "القوائم التفاعلية للمهام داخل المحادثات"، تتيح هذه الميزة للمستخدم إمكانية إنشاء قوائم مهام تفاعلية داخل كل محادثة، سواء كانت محادثة فردية أو جماعية.

وتعتبر هذه الميزة مثالية للأشخاص الذين يرغبون بتنسيق العمل بين الفرق أو المجموعات في الشركات والمؤسسات، كما يمكن مشاركة هذه القوائم في الدردشات الخاصة أو في المجموعات أو حفظها في سجل "الرسائل المحفوظة" للرجوع إليها لاحقا.

إضافة إلى الميزة المذكورة حمل التحديث لمستخدمي "تليغرام" ميزات جديدة تتعلق بالنشر داخل التطبيق، إذ أصبح بإمكانه اقتراح منشورات للقنوات التي يشترك بها، مع إمكانية تحديد التاريخ والوقت المطلوبين للنشر، كما يمكن لمقترحي هذه المنشورات (المؤلفين) أن يعرضوا دفع مبالغ مالية لمالك القناة نظير نشر منشوراتهم.