شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن إصدار MacBook الاقتصادي بمعالج iPhone silicon والان مع تفاصيل الخبر

تعمل شركة أبل على جهاز MacBook جديد منخفض التكلفة، وقد يكون مختلفًا عما نتوقعه عادةً، وفقًا لتقرير صادر عن المحلل Ming-Chi Kuo، تخطط أبل لإطلاق جهاز MacBook مقاس 13 بوصة يعمل بشريحة A18 Pro، والتى ظهرت لأول مرة العام الماضي على iPhone 16 Pro.

وسيكون هذا أول جهاز Mac يستخدم شريحة من فئة iPhone بدلاً من شرائح أبل من سلسلة M، ومن المتوقع أن يدخل الجهاز حيز الإنتاج إما في نهاية عام 2025 أو أوائل عام 2026، مما يشير إلى إصداره في وقت ما في النصف الأول من العام المقبل.

قد يتوفر أيضًا بعدة ألوان، مثل الفضي والأزرق والوردي والأصفر، وفقًا لاستراتيجية أبل المعتادة في تقديم لمسات نهائية زاهية وسهلة الاستخدام.

على الرغم من أن شريحة A18 Pro ليست بقوة معالجات سلسلة M الموجودة في معظم أجهزة MacBooks اليوم، إلا أنها ستظل قوية بما يكفي للمهام اليومية.

على الأقل، سيتمكن جهاز A18 Pro من التعامل مع مهام مثل التصفح، وبث الفيديو، والعمل المكتبي، وبعض ميزات Apple Intelligence الجديدة.

يبدو أن الهدف الرئيسي وراء هذا الطراز الجديد هو تعزيز مبيعات أجهزة MacBook، وفي السنوات الأخيرة، تباطأت المبيعات، ويعود ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الطرازات الحالية، وقد يجذب خيارٌ أكثر تكلفةً الطلاب والمستخدمين العاديين، ومن يرغبون في جهاز Mac دون إنفاق الكثير، وإذا مضت أبل قدمًا في هذه الخطة، فقد يصبح الكمبيوتر المحمول الجديد جزءًا أساسيًا من مجموعة أجهزة MacBook في عام 2026.

