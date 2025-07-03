شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيكيتا بير ينضم إلى "X" رئيسًا للمنتجات.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة مفاجئة ومثيرة، أعلنت منصة “X” (المعروفة سابقًا باسم تويتر) عن تعيين رجل الأعمال والمبرمج الشهير نيكيتا بير رئيسًا جديدًا لقسم المنتج، في إطار جهود إيلون ماسك لتسريع تطوير المنصة وتعزيز نموّها.

وكتب بير عبر حسابه الرسمي على "X": "لقد نشرت رسميًا طريقي إلى القمة"، في إشارة إلى حضوره النشط وتأثيره الكبير على المنصة.

من هو نيكيتا بير؟

نيكيتا بير يُعد من أبرز رواد الأعمال الرقميين في وادي السيليكون، واشتهر بتأسيس تطبيقات شبابية رائجة، مثل:

• Gas: تطبيق للمراهقين يتيح إرسال مجاملات مجهولة، استحوذت عليه منصة Discord.

• TBH: تطبيق مشابه لقي نجاحًا واسعًا وتم الاستحواذ عليه من قبل Facebook عام 2017.

خلال الفترة الماضية، شغل بير منصب شريك استثماري في صندوق Lightspeed الاستثماري، وكان مستشارًا لـ مؤسسة سولانا المتخصصة في تكنولوجيا البلوكشين.

وفي حديثه عن المنصب الجديد، كتب بير: “بينما كنت أقضي معظم وقتي بالفعل على هذه المنصة، سأقضي هذا الوقت الآن لمساعدة الآخرين على تحقيق نفس القيمة، سنستفيد بالتأكيد من قوة Grok لإنشاء جداول زمنية فائقة الدقة تساعد المستخدمين على فهم كل ما يجري.”

وقد لمح بير إلى خططه المستقبلية بقوله:“على أحدهم أن يصلح الإشعارات!"، مشيرًا إلى أنه عمل بالفعل على نماذج أولية لتكامل أعمق مع Grok — أداة الذكاء الاصطناعي المطورة على المنصة.

تفاعل إيلون ماسك

إيلون ماسك، مالك “X”، رحّب بالخطوة وكتب في تغريدة قصيرة: “مرحبًا بك في X!”، ورد على بير قائلًا: “LFG!! ”

ما الذي يمكن توقّعه من بير في X؟

من خلال خبرته في ابتكار تطبيقات جاذبة للشباب، وقدرته على تحفيز النمو السريع، يُتوقع أن يُحدث بير تغييرات جوهرية في آلية تطوير الميزات الجديدة داخل “X”.

ويرى مراقبون أن بير قد يكون الشخص الأنسب لتطوير المنصة خارج نطاق جمهورها التقليدي القائم على النصوص، وربما تحويل “X” إلى منصة اجتماعية أكثر تكاملًا وسلاسة.

تعيين نيكيتا بير هو خطوة استراتيجية قد تنقل “X” إلى مرحلة جديدة من التطوير والابتكار، خاصةً في ظل طموحات إيلون ماسك في جعل المنصة محورًا متكاملاً للذكاء الاصطناعي والتواصل الاجتماعي.