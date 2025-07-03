شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوتوماتيك تؤجل دمج تمبلر مع ووردبريس وتعيد ترتيب أولوياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مات مولنوج، الرئيس التنفيذي لشركة أوتوماتيك، أن مشروع نقل منصة التدوين تمبلر (Tumblr) إلى بنية ووردبريس (WordPress) قد تم إيقافه مؤقتًا إلى أجل غير مسمى.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال ظهوره على بودكاست Decoder التابع لموقع The Verge، والذي نُشر يوم الإثنين، مؤكدًا أن المشروع لم يعد على جدول الأعمال الحالي للشركة.

وأوضح مولنوج :“قررنا أن نركّز على الأشياء التي سيلاحظها المستخدمون ويطلبونها، بينما مشروع الدمج هذا كان أقرب إلى خطوة بنيوية تحتية ضخمة، مثل أي عملية إعادة هيكلة شاملة. ما زلت أرغب في تنفيذه لأنه أنظف تقنيًا، لكننا لا نعمل عليه الآن”.

ويأتي تعليق هذا المشروع ليس فقط كتغيير تقني داخلي، بل أيضًا كتحوّل في رؤية الشركة لمستقبل تمبلر، خصوصًا فيما يتعلق باندماجه مع شبكة الويب الاجتماعية المفتوحة المعروفة باسم فيديفيرس (Fediverse). فلو تم الانتقال الكامل إلى ووردبريس، لأصبح تمبلر تطبيقًا مدمجًا في هذا النظام الاجتماعي اللا مركزي.

لكن مداخلات مولنوغ أظهرت أن هذا لم يعد أولوية في المرحلة الحالية، حيث قال: “في الوقت الحالي، إذا كان هناك حاجة قوية لتنفيذ الاندماج مع الفيديفيرس، فسنقوم بذلك مباشرة من خلال بنية تمبلر الحالية.”

تمبلر لا يزال غير مربح… ولكن الفرصة قائمة

وفي حديثه، كرر مولنوغ أن منصة تمبلر لا تحقق أرباحًا حتى الآن، وأنها مدعومة ماليًا من أرباح منتجات أوتوماتيك الأخرى مثل ووردبريس وWooCommerce، لكنه شدد على أنه لا يزال مؤمنًا بمستقبل تمبلر.

وأضاف: “ما زلت أرى أن تمبلر لديه الإمكانية، وسنمنحه الوقت والمساحة اللازمة لاكتشاف طريقه.”

خلفية المشروع المؤجل

كانت أوتوماتيك قد استحوذت على تمبلر في عام 2019، في محاولة لإحياء المنصة التي عانت من تراجع كبير في شعبيتها بعد قرار حظر المحتوى الجنسي عام 2018، وكانت خطة نقل تمبلر إلى ووردبريس تهدف إلى تحسين الكفاءة الفنية، وربما دمج الميزات الاجتماعية الجديدة، ومن بينها دعم الفيديفيرس، لكن تعليق المشروع يضع هذه الأهداف في حالة انتظار.

وبينما تعيد أوتوماتيك ترتيب أولوياتها، يتابع مستخدمو تمبلر بشغف تطورات المنصة، آملين أن تكون الخطوة التالية أكثر قربًا من اهتماماتهم واحتياجاتهم اليومية.