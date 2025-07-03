شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا+" تصل إلى نتفليكس عبر البث مباشر لمهمات الفضاء الحقيقية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة جديدة تهدف إلى توسيع نطاق جمهورها وإعادة ربط العالم العام بعلوم الفضاء، أعلنت منصة نتفليكس عن تعاون غير مسبوق مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، يتيح للمشتركين مشاهدة البث المباشر لمهام "ناسا+"، خدمة البث المجانية التابعة للوكالة، مباشرة عبر واجهة نتفليكس، وذلك بدءًا من صيف هذا العام.

وبموجب هذا التعاون، سيتمكن المستخدمون من مشاهدة لقطات حقيقية لإطلاقات الصواريخ، ومشاهد حية لمشي رواد الفضاء في الفضاء الخارجي، بالإضافة إلى مناظر بانورامية مذهلة للأرض كما تُرى من محطة الفضاء الدولية، إلى جانب تغطيات مباشرة للأحداث الفضائية، ومقابلات حصرية، ووثائقيات أصلية من إنتاج ناسا.

وأكدت نتفليكس في بيان رسمي أن الشراكة الجديدة تمثل نقلة نوعية في كيفية تفاعل الجمهور مع علوم الفضاء، قائلة: "نتفليكس تصل إلى أكثر من 700 مليون مشاهد حول العالم، ومن خلال هذه الخطوة، لا توسّع ناسا نطاق جمهورها فقط، بل تفتح أبواب الكون على مصراعيها أمام الملايين، في مكانهم المألوف: غرفة المعيشة."

وعلى الرغم من أن "ناسا+" متاحة مجانًا عبر تطبيق ناسا وموقعها الإلكتروني، فإن المنصة الفضائية تدرك أن معظم الجمهور لا يلجأ إلى تطبيقات علمية متخصصة بشكل يومي، ومن هنا تأتي أهمية الظهور على نتفليكس، المنصة التي تُعد جزءًا من روتين المشاهدة اليومي لمئات الملايين حول العالم.

وترى الوكالة أن تبسيط علوم الفضاء ودمجها في منصات الترفيه الشهيرة يمكن أن ينعش اهتمام الجمهور، لا سيما الجيل الجديد، في زمن تتصدر فيه مقاطع الفيديو القصيرة والترفيه السريع أولويات المشاهدة. وتؤمن ناسا أن جلب الفضاء إلى نتفليكس قد يدفع الشباب إلى "النظر إلى السماء من جديد – لا بحيرة، بل بحماسة."

وقالت الوكالة في بيان رسمي: "نسعى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس حول العالم، من خلال الفيديو، والصوت، ومنصات التواصل، والبث المباشر. هدفنا هو جعل استكشافاتنا العلمية والفضائية في متناول الجميع، أينما كانوا."

ورغم عدم الإعلان الكامل عن قائمة البرامج حتى الآن، إلا أن المحتوى المتوقع يشمل بثًا مباشرًا لإطلاقات الصواريخ، ومشاهد حية لمهام السير في الفضاء، ولقطات حصرية من داخل مراكز التحكم، إلى جانب مقاطع تعليمية مبسطة ووثائقيات قصيرة. كما من المقرر أن تكون هذه المواد متاحة "عند الطلب"، ما يتيح للمشاهدين متابعة الأحداث في الوقت المناسب لهم دون الحاجة للسهر لمواكبة انطلاق أي مهمة.

الجدير بالذكر أن التعاون مع نتفليكس لا يلغي استمرار "ناسا+" كتطبيق مستقل مجاني، بل يعد منصة إضافية لعرض نفس المحتوى داخل نظام بيئي رقمي معتاد لدى الجمهور، في خطوة تعكس تحوّل وكالة الفضاء من مجرد جهة علمية إلى علامة تواصل جماهيري واسعة الانتشار.