شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب فوق المنافسة.. مشاهدات Shorts تصل إلى 200 مليار مشاهدة يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

يتصدر يوتيوب قائمة منصات بث الفيديو القصير، حيث كشف نيل موهان، الرئيس التنفيذي ليوتيوب، مؤخرًا أن يوتيوب شورتس Shorts يحقق 200 مليار مشاهدة يوميًا، وبالمقارنة مع البيانات المتوفرة عن تيك توك، والتي تُظهر أن الأخير حقق 70 مليار مشاهدة يوميًا اعتبارًا من مارس 2024، فإن يوتيوب شورتس يحقق ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد المشاهدات التي يحققها تيك توك يوميًا.



وفقا لما ذكره موقع "Phone Arena"، فإنه في حين كان تيك توك هو الرائد الواضح في هذا القطاع، لم تعد بايت دانس تُصدر أرقامًا تُظهر المشاهدات اليومية لأن يوتيوب يتفوق عليه.



وشارك موهان بعض المعلومات الإضافية حول يوتيوب، حيث قال، "إنه يتم مشاهدة مليار ساعة من مقاطع فيديو يوتيوب على التلفزيون يوميًا"، وتبين أيضا أن 12.5% من مشاهدي التلفزيون في الولايات المتحدة من نصيب مشاهدي يوتيوب، وقد تفوق هذا على جميع منصات البث والقنوات التقليدية للشهر الرابع على التوالي.

وكشف المدير التنفيذي: "بالنسبة لأكثر من نصف قنوات يوتيوب المئة الأكثر مشاهدةً في العالم، يُعد التلفزيون هو شاشتهم الأكثر مشاهدة"، ويُشير هذا إلى أن هيمنة يوتيوب لا تقتصر على الهواتف المحمولة مقارنةً بالحواسيب المكتبية، إذ يتمتع يوتيوب أيضًا بقاعدة جماهيرية واسعة في الغرف التي تحتوي على جهاز تلفزيون.