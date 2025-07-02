تكنولوجيا: الإعلان عن Honor MagicPad 3: جهاز لوحي فائق النحافة ببطارية ضخمة وشاشة 13.3 بوصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor في الصين عن أحدث أجهزتها الرائدة، حيث كشفت عن الهاتف القابل للطي Magic V5، إلى جانب إطلاق الجهاز اللوحي الجديد MagicPad 3.

يأتي هذا الجهاز اللوحي مدعومًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، وهو معالج من الجيل السابق لكنه لا يزال قويًا بما يكفي للتعامل بسلاسة مع المهام الثقيلة.

وقد زوّدت Honor الجهاز بـ16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و1 تيرابايت من التخزين الداخلي، مما يوفّر أداءً عاليًا ومساحة تخزين واسعة.

من الأمام، يحمل MagicPad 3 شاشة LCD مقاس 13.3 بوصة، تدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتز، وتغطي الشاشة 91٪ من الواجهة الأمامية، مع دعم تدرج الألوان DCI-P3 وسطوع يصل إلى 1000 شمعة، بالإضافة إلى دعم معيار IMAX Enhanced.

ورغم أن نوع الشاشة يُعد تراجعًا مقارنةً بلوحة OLED التي ظهرت في الجيل السابق، إلا أن البطارية شهدت ترقية واضحة. يأتي التابلت ببطارية ضخمة بسعة 12,450 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط.

وقد دمجت الشركة هذا النظام مع شريحة E2 المطوّرة داخليًا لتحسين الكفاءة. ووفقًا لما صرّحت به Honor، يمكن للجهاز تشغيل الأفلام عبر الإنترنت لمدة تصل إلى 16 ساعة عند الشحن الكامل.

أما من حيث التصميم، فقد ركّزت الشركة على توفير تجربة استخدام خفيفة وسهلة الحمل، حيث لا يتجاوز وزن الجهاز 595 جرامًا، بينما يبلغ سمكه 5.79 ملم فقط. ويعتمد الجهاز تصميم الزوايا المزدوجة “Double R”، والذي يسهم في جعل الإمساك بالتابلت أكثر راحة.

فيما يتعلق بالكاميرات، يضم الجهاز كاميرتين في الخلف: الأساسية بدقة 13 ميجابكسل، وأخرى ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 9 ميجابكسل لتلبية احتياجات المكالمات والتقاط صور السيلفي.

ومن بين أبرز المواصفات الإضافية، يدعم MagicPad 3 شبكات WiFi 7، وBluetooth 5.4، ويضم 8 مكبرات صوت لتجربة صوتية غامرة، إلى جانب منفذ USB Type-C (إصدار USB 3.2 Gen 1) مع دعم DisplayPort 1.2.

يبدأ سعر الجهاز في السوق الصينية من 2,999 يوان (حوالي 418 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع 256 جيجابايت تخزين.

أما النسخة الأعلى، التي تتضمن 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و1 تيرابايت من التخزين، فتتوفر بسعر 4,199 يوان (حوالي 586 دولارًا).

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