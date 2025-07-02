تكنولوجيا: هاتف iPhone Air سيكون الهاتف الأنحف لعام 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أفاد تقرير من Front Page Tech أن آبل ستطلق هاتف آيفون آير في عام 2025 ليحل محل آيفون 17 بلس. ويُقال إنه سيبلغ سمكه 5.5 مم، ما يجعله أرقّ هاتف لدى آبل حتى الآن.

وفي البداية، سيحتفظ الهاتف بشاشة OLED بمقاس 6.6 إنشًا، الآن بدقة تحديث 120 هرتز، منهياً بذلك استخدام لوحات 60 هرتز في الأجهزة غير الاحترافية.

وفي المقابل، سيتم تزويد آيفون آير بذاكرة 12 جيجابايت ورقاقة آبل A19 التي تفي باحتياجات المستخدمين العاديين، كما ستعتمد كافة إمكانات الذكاء الاصطناعي المدمجة مع النظام.

ثم، سيتضمن التصميم الداخلي تعديلات compensatory لمعالجة القيود الفيزيائية؛ بحيث توضع بطارية بحشوة سيليكونية ذات كثافة أعلى لتوفير سعة قصوى، إلى جانب مودم داخلي جديد مميز يُقلل استهلاك الطاقة.

ومع ذلك، قد تظل مدة البطارية أقل من نظيراتها في آيفون 17 والنسخ الاحترافية عند الاستخدام المكثف.

وأخيراً، سيُعرض آيفون آير بسعر يتوسط بين آيفون 17 وآيفون 17 برو، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يفضلون التصميم الفريد على تعدد الكاميرات.

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