شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب يكشف عن مجموعة محتملة لشراء تيك توك تضم Oracle وBlackstone وa16z والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود مشتري محتمل جديد لتطبيق تيك توك المملوك لشركة ByteDance الصينية، وذلك في مقابلة حديثة أُجريت يوم الأحد، مشيرًا إلى أنه لن يعلن عن هوية المشترين رسميًا قبل بضعة أسابيع.

لكن تقارير جديدة من وكالة بلومبيرج أشارت إلى أن المجموعة التي تتفاوض حاليًا على الصفقة تتألف من شركة Oracle، ومجموعة الاستثمار العملاقة Blackstone، بالإضافة إلى شركة رأس المال الاستثماري Andreessen Horowitz (a16z).

تفاصيل الصفقة المحتملة

بحسب بلومبيرج، فإن المجموعة قد قدّمت عرضًا سابقًا للاستحواذ على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، لكن الصفقة فقدت الزخم مؤخرًا نتيجة التصعيد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، خاصة في ظل سياسات الرسوم الجمركية التي اقترحها ترامب خلال حملته الرئاسية الجديدة.

ورغم عدم وجود تأكيد رسمي من الأطراف المعنية، إلا أن وجود Oracle ضمن الصفقة يلفت الانتباه، نظرًا لعلاقتها المستمرة بتيك توك عبر ما يُعرف بـ “مبادرة تكساس” (Project Texas)، التي تهدف إلى تخزين بيانات المستخدمين الأمريكيين داخل الأراضي الأمريكية لضمان الخصوصية والأمن القومي، وهي نقطة محورية في النزاع السياسي المستمر حول التطبيق.

الخلفية السياسية

تأتي هذه الأنباء في وقت يزداد فيه الضغط على تيك توك من قبل مشرعين أمريكيين يسعون إلى إجبار ByteDance على بيع أصولها في الولايات المتحدة أو مواجهة حظر شامل للتطبيق. وقد تم تأجيل الموعد النهائي لتنفيذ البيع عدة مرات، آخرها في يونيو 2025، ما يفتح الباب أمام صفقات محتملة مع تحالفات استثمارية جديدة.

وفي الوقت ذاته، يسعى ترامب لاستثمار هذه القضية في حملته الانتخابية، معتبرًا نفسه أكثر قدرة على “ضبط” الشركات التقنية ذات العلاقة بالصين، وتقديم بدائل أمريكية قوية لحماية ما أسماه “السيادة الرقمية” للبلاد.

ماذا بعد؟

لم يُعلن بعد عن التفاصيل المالية للعرض أو شكل الهيكلية المقترحة للملكية الجديدة في حال تمت الصفقة. كما لم توضح إدارة تيك توك أو شركة ByteDance موقفها من التحالف الجديد، أو مدى إمكانية قبوله في ضوء القانون الأمريكي ومواقف الصين من عمليات البيع القسري لشركاتها.

لكن المؤكد أن الملف لم يُغلق بعد، وأن الأشهر المقبلة ستشهد تحركات حاسمة قد تُعيد تشكيل مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة، في ظل تجاذب اقتصادي وسياسي معقّد بين واشنطن وبكين.