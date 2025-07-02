علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: هاتف Realme GT 7 أول من يحصل على اندرويد 16 يليه GT 6

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • تكنولوجيا: هاتف Realme GT 7 أول من يحصل على اندرويد 16 يليه GT 6 1/2
  • تكنولوجيا: هاتف Realme GT 7 أول من يحصل على اندرويد 16 يليه GT 6 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في بيان صحفي مقتضب، وعدت Realme بأن تكون من أوائل الشركات التي توفّر تحديث اندرويد 16 لهواتفها الرائدة. وكما هو متوقع، ستكون سلسلة Realme GT 7 أول من يحصل على النظام الجديد من جوجل.

سيكون هاتف Realme GT 7 Pro، والمزوّد بشريحة Snapdragon 8 Elite، أول جهاز يحصل على واجهة Realme UI 7 المبنية على اندرويد 16.

وبعده، ستتلقى كل من هواتف Realme GT 7 وGT 7T التحديث، حيث يعمل الأول بمعالج Dimensity 9400e والثاني بمعالج Dimensity 8400.

بمجرد أن تنتهي Realme من دورة تحديث سلسلة GT 7، ستوجّه تركيزها نحو سلسلة Realme GT 6، والتي ستبدأ بهاتفي GT 6 وGT 6T.

رغم أن الشركة لم تكشف عن جدول زمني رسمي بعد، فإنها وعدت بنشر التفاصيل في وقت لاحق من هذا الخريف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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