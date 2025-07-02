شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستعين بـ OpenAI وAnthropic لتطوير Siri فى ظل تأخرها فى سباق الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد تقريرٌ لبلومبرج أن آبل تُجري محادثاتٍ مع OpenAI وAnthropic لتشغيل تحديثٍ رئيسيٍّ محتملٍ لسيري، ويبدو أن الشركة تستكشف استخدام نماذج اللغات الكبيرة الخارجية (LLMs) لاستبدال أو دعم جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبحسب التقارير، طلبت آبل من كلٍّ من OpenAI وAnthropic تدريب إصداراتٍ من نماذجهما يُمكن اختبارها على البنية التحتية السحابية الخاصة بآبل، سيسمح هذا الإعداد للشركة بالحفاظ على خصوصية بيانات المستخدم مع الاستفادة من نقاط قوة أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا من جهات خارجية.

وتُشير التقارير إلى أن هذه الخطوة جزءٌ من جهودٍ داخليةٍ لإنعاش التقدم المُخيّب الذي أحرزته آبل في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي منشورٍ على X، قال مارك جورمان من بلومبرغ: "تدرس آبل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من Anthropic أو OpenAI لتشغيل سيري، مُهمّشةً نماذجها الداخلية في خطوةٍ قد تُحقق نجاحًا باهرًا تهدف إلى تحسين جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي".

أضاف جورمان أن التحول نحو النماذج الخارجية كان له تأثير ملحوظ داخليًا، غادر توم غونتر، أحد كبار مهندسي الذكاء الاصطناعي في شركة آبل، الشركة الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن الفريق الذي يقف وراء MLX، وهو إطار عمل الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر من آبل، هدد بالاستقالة بسبب الإحباط من التوجه الحالي.

وعلى الرغم من هذه التطورات، لم تتخذ آبل قرارًا نهائيًا بعد بالتخلي تمامًا عن نماذجها الداخلية، وأشار جورمان إلى أن الشركة لا تزال تدير مشروعًا يُسمى "LLM Siri"، والذي قد يُشغّل نسخة مُعاد تصميمها من Siri في عام 2025 باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، ومع ذلك، يقول جورمان إن كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة آبل يعتقدون، بحسب التقارير، أن الاعتماد على نماذج خارجية قد يكون مفتاح اللحاق بمنافسيهم في سباق الذكاء الاصطناعي.

في وقت سابق من هذا العام، ألغت آبل فجأة خططها لبناء نماذج برمجة داخلية خاصة بها، والتي أُعلن عنها كجزء من Swift Assist في مؤتمر المطورين العام الماضي، وبدلاً من ذلك، تتيح الشركة الآن للمطورين استخدام أدوات مثل ChatGPT أو Claude من Anthropic مباشرةً من خلال Xcode، بيئة التطوير المتكاملة الخاصة بها، كما تستخدم آبل Claude داخليًا لإنشاء الأكواد البرمجية.

يأتي هذا التحول في الوقت الذي تواجه فيه آبل ضغوطًا متزايدة للاحتفاظ بأفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، ووفقًا لجورمان، فإن شركات مثل Meta وOpenAI تقدم رواتب قد تزيد عن ضعف رواتب Apple، مما يزيد من صعوبة جذب المهندسين المهرة والاحتفاظ بهم.

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، يوم الاثنين عن قسم جديد للذكاء الاصطناعي يُسمى Meta Superintelligence Labs، والذي يهدف إلى تطوير الذكاء الاصطناعي العام (AGI) - وهو نظام ذكاء اصطناعي يمكنه أداء معظم المهام بكفاءة البشر أو أفضل منهم، لوحدة الذكاء الاصطناعي الجديدة هذه، استقطبت ميتا نخبة من أفضل باحثي الذكاء الاصطناعي من منافسيها مثل OpenAI وGoogle وAnthropic.

تعمل Apple، وفقًا للتقارير، على تحديث طال انتظاره لـ Siri بالتزامن مع إطلاق نظام iOS 26،4 في عام 2026، من المتوقع أن يوفر المساعد الافتراضي المُحسّن قدرات أكثر تطورًا، بالاستفادة من محتوى الشاشة وبيانات المستخدم لتنفيذ أوامر معقدة ومتعددة الخطوات مع وعي أكبر بالسياق.