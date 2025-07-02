شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب: آبل تخطط لإطلاق ماكبوك منخفض التكلفة بمعالج آيفون A18 Pro فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة قد تُحدث تحولًا كبيرًا في سوق الحواسيب المحمولة، كشف المحلل الشهير مينغ-تشي كوو (Ming-Chi Kuo) أن شركة آبل تعمل على تطوير إصدار منخفض التكلفة من جهاز MacBook، من المتوقع إطلاقه في أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026، اللافت فى هذا الإصدار أنه سيعتمد على معالج A18 Pro، وهو المعالج ذاته المستخدم في سلسلة iPhone 16 Pro.

ووفقًا لما أورده حساب Apple Club التقني على منصة X، فإن هذا الماكبوك الاقتصادي سيستهدف سوقًا أوسع من المستخدمين، وقد يأتي بخيارات ألوان متعددة لإضفاء طابع عصري وشبابي. وتهدف آبل إلى إنتاج ما بين 5 إلى 7 ملايين وحدة في عام 2026، ما يُشير إلى نية الشركة تسويق الجهاز بسعر منافس قد يكون أقل من سعر MacBook Air الحالي البالغ 999 دولارًا.

على صعيد الأداء، أوضح التقرير أن شريحة A18 Pro تُقدم أداءً مقبولًا في المهام اليومية، حيث تتفوق على معالج M1 في بعض اختبارات الأنوية المتعددة، لكنها أقل قليلًا من شريحة M4 في الأداء الأحادي النواة، رغم ذلك، يُتوقع أن تكون كافية لتوفير تجربة استخدام سلسة للمهام اليومية مثل التصفح، معالجة النصوص، وتحرير الصور الخفيفة، مما يجعلها خيارًا جيدًا للطلاب والمستخدمين العاديين الباحثين عن جهاز موثوق وسعر معقول.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تفكر فيها آبل في اعتماد معالجات الهواتف الذكية في أجهزة ماك، ولكن إن تم تنفيذ هذا المشروع، فسيكون ذلك أول جهاز ماك يُشغّل بالكامل بشريحة موجهة في الأصل لهاتف آيفون، ما يمثل نقطة تحول جريئة في هندسة وتصميم أجهزة الشركة.

لم تؤكد آبل رسميًا هذه المعلومات بعد، ولكن بالنظر إلى دقة توقعات المحلل كوو السابقة، فإن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من استراتيجية آبل لتوسيع حصتها في سوق الحواسيب المتوسطة والمنخفضة التكلفة، خصوصًا في ظل المنافسة الشديدة من شركات مثل HP وLenovo وDell في هذا القطاع.