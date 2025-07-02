شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث iOS 26 من آبل يصل هذا العام.. وميزات جديدة تغيب عن مستخدمى الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة آبل لإطلاق تحديث نظام التشغيل iOS 26 في وقت لاحق من العام الجاري، متضمنًا مجموعة من الميزات الجديدة وتحسينات على عدد من التطبيقات مثل الهاتف والرسائل والصور والخرائط والمحفظة وآبل ميوزيك، إلى جانب واجهة "Liquid Glass" الجديدة كليًا. إلا أن تقريرًا حديثًا أفاد بأن بعض هذه الميزات لن تكون متاحة فورًا لمستخدمي الاتحاد الأوروبي، بسبب قيود تنظيمية فرضها قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA).

ووفقًا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن ميزة "الأماكن التي تمت زيارتها" في تطبيق "آبل مابس"، والتي من المفترض أن تأتي ضمن تحديث iOS 26، لن تكون متوفرة في دول الاتحاد الأوروبي عند الإطلاق، وتتيح هذه الميزة حفظ سجل مشفر للأماكن التي زارها المستخدم، مثل المطاعم والمتاجر، باستخدام جهاز آيفون.

وذكرت الصحيفة أن المحامين التابعين لآبل أرجعوا قرار التأجيل إلى التزامات الشركة بقانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى خلق بيئة تنافسية أكثر عدالة أمام شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأكد كايل أندير، نائب رئيس آبل للشؤون القانونية، خلال ورشة عمل جمعت مطوري التطبيقات ومسؤولين أوروبيين، أن بعض الميزات التي تم الكشف عنها خلال مؤتمر WWDC الأخير لن تتوافر لمستخدمي الاتحاد الأوروبي في التحديث الأول.

وأشار التقرير إلى أن الشركة لا تزال تراجع بقية الميزات التي قد لا تُدرج ضمن الإصدار الأول من iOS 26 في أوروبا، وهو السيناريو نفسه الذي حدث سابقًا مع تقنيات "آبل إنتليجنس" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تأخر طرحها في المنطقة لنفس الأسباب.

وتجدر الإشارة إلى أن آبل أجرت خلال السنوات الأخيرة تغييرات جوهرية على نظام iOS بهدف الامتثال لقانون الأسواق الرقمية، بما في ذلك السماح بتنزيل التطبيقات من خارج متجر "آب ستور"، ودعم محركات تصفح غير WebKit، وفتح واجهة الاتصال قريب المدى (NFC) أمام تطبيقات الدفع من الجهات الخارجية.

ورغم التزامها القانوني، وجهت آبل انتقادات لهذا القانون، مشيرة إلى أنه يعرض المستخدمين لمخاطر أمنية وخصوصية تتجاوز نطاق سيطرتها.

وكانت الشركة قد تقدمت الشهر الماضي بطعن قانوني ضد قرار صادر عن الاتحاد الأوروبي يطالبها بفتح نظامها البيئي أمام المنافسين، في خطوة من شأنها أن تحسم أمام القضاء الأوروبي خلال الفترة المقبلة.