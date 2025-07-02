شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيقونة Gemini تحصل على تحديث ملون لتتناسب مع المظهر الجديد لجوجل والان مع تفاصيل الخبر

بدأ تطبيق Gemini يشبه تطبيقات جوجل الأخرى، حيث يشير اكتشاف حديث في الإصدار التجريبي من تطبيق جوجل إلى تحديث أيقونة مساعد الذكاء الاصطناعي اللامعة باستخدام لوحة الألوان الأربعة المميزة للشركة.



ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه منذ إطلاقه، استخدم Gemini تدرجًا لونيًا أزرق-أرجوانيًا لتمييزه عن أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى، وتميز تصميم الأيقونة ببريق رباعي النقاط، والذي أصبح الآن بمثابة اختصار بصري في عالم الذكاء الاصطناعي، ولكن مع وجود العديد من المنصات الأخرى التي تستخدم تصاميم مماثلة، من المنطقي أن ترغب جوجل في توضيح هويتها.



يحافظ الإصدار المحدث من أيقونة Gemini على نفس شكل البريق، ولكن تتميز كل نقطة الآن بلون مختلف: أزرق، أحمر، أصفر، وأخضر.



أما الجانب الأيمن من الأيقونة أزرق في الغالب، بينما يتضمن الجانب الأيسر تدرجًا لونيًا دقيقًا لمزيد من العمق.

يتماشى هذا المظهر الجديد بشكل أكبر مع شعار "G" المُجدد الذي أطلقته جوجل مؤخرًا.



تم رصد هذا التغيير الأخير في الإصدار التجريبي 16.25 من تطبيق جوجل على نظام Android، وحتى الآن، لم يظهر الرمز إلا في مكان واحد: أثناء إصدار Audio Overviews.



ولم يُطرح على نطاق أوسع في تطبيق Gemini على أنظمة Android وiOS وأجهزة الكمبيوتر، ومع ذلك، قد يكون هذا الظهور المحدود بمثابة معاينة لما سيأتي لاحقًا.



هذه ليست المرة الأولى التي تُعدّل فيها جوجل علامة Gemini التجارية، ففي أبريل الماضي، عدّلت الشركة ألوان الرمز قليلاً لجعل التطبيق أكثر وضوحًا على الشاشات الرئيسية، وفي مايو الماضى، عندما أُعيدت تسمية Gemini Advanced إلى "AI Premium"، اختفى شعار Gemini الأحمر.



وفي حين أن هذا الرمز الجديد متعدد الألوان قد يبدو تحديثًا بسيطًا، إلا أنه يُظهر خطوةً أكثر تعمدًا في تصميم العلامة التجارية.



زمع نمو خدمات الذكاء الاصطناعي عبر منصات جوجل، يُساعد التصميم الواضح والمتناسق المستخدمين على تمييز المنتجات، كما يُضفي على رمز Gemini شعورًا أكبر بالارتباط بعلامة جوجل التجارية.