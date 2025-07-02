شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تبدأ بثّ فعالياتها الفضائية مباشرة على نتفليكس هذا الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أنها ستبدأ هذا الصيف بثّ محتوى NASA+ مباشرة على منصة نتفليكس، في خطوة تهدف إلى توسيع الوصول العالمي لمهامها الفضائية وأحداثها المباشرة.

ويُعد NASA+ المنصة الرسمية التابعة للوكالة لبث البرامج والمحتوى العلمي، وقد حلّت سابقًا محل القناة الفضائية القديمة التابعة لها.

البث عبر نتفليكس سيكون مخصصًا للفعاليات المباشرة فقط، بما في ذلك إطلاق الصواريخ، والسير الفضائي لرواد الفضاء، وتغطية المهام الفضائية، بالإضافة إلى مشاهد حية مذهلة للأرض من محطة الفضاء الدولية. أما الأفلام الوثائقية الأصلية التي تنتجها NASA+ فلن تكون ضمن الاتفاق الحالي، بحسب ما أوضحته الوكالة.

وفي تعليقها على هذه الخطوة، قالت ريبيكا سيرمونز، المديرة العامة لمنصة NASA+: “إن قانون الفضاء الوطني لعام 1958 يفرض علينا مشاركة قصة استكشاف الفضاء مع أوسع جمهور ممكن، ونحن ملتزمون بإلهام الأجيال الجديدة من خلال منحهم فرصة مشاهدة الفضاء من راحة منازلهم أو عبر هواتفهم الذكية.”

الميزة الأبرز في هذا التعاون أنه لن يقتصر على الولايات المتحدة فقط، إذ أكدت ناسا أن البث سيكون متاحًا عالميًا عبر شبكة نتفليكس، التي تمتلك أكثر من 300 مليون مشترك حول العالم، ما يُشكّل قفزة كبيرة في الوصول الجماهيري للمحتوى الفضائي والعلمي.

وبالرغم من هذه الخطوة، فإن منصة NASA+ ستبقى فعالة ومتاحة مجانًا عبر تطبيق ناسا الرسمي وموقعها الإلكتروني، لتُواصل دورها في توصيل علوم الفضاء إلى الجمهور من دون حواجز.

تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه وكالات الفضاء العالمية اهتمامًا متزايدًا من الجمهور، وتسعى ناسا بوضوح إلى دمج الفضاء في الثقافة الرقمية اليومية، وتحقيق رؤيتها في جعل العلم متاحًا للجميع، في أي مكان وزمان.