شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بروتون تقاضى أبل بتهمة الممارسات الاحتكارية فى متجر التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت شركة البرمجيات المعنية بالخصوصية بروتون، صاحبة خدمات Proton Mail وProton Calendar وProton Drive، دعوى قضائية جديدة ضد شركة أبل في المحكمة الجزئية بشمال ولاية كاليفورنيا، متهمةً إياها بالاحتكار في أسواق الهواتف الذكية وتوزيع التطبيقات ومعالجة المدفوعات داخل المتجر.

وتصف الدعوى رسوم أبل بأنها “تعرفة اصطناعية وتعسفية” تشبه رسوم الجمارك على التجارة الإلكترونية، مطالبةً بإصلاحات هيكلية في متجر التطبيقات وتعويضات مالية ستُخصص لدعم منظمات الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتأتي خطوة بروتون ضمن دعوى جماعية واسعة يشارك فيها مطورون آخرون، على غرار مجموعة مطورين كوريين، وذلك في أعقاب المعركة القضائية الطويلة بين إيبك غيمز وأبل. ورغم حكم المحكمة بعدم احتكار أبل، فقد ألزمتها بالسماح للمطورين الأمريكيين بتوجيه المستخدمين إلى وسائل دفع خارجية دون عمولة. وتعتمد بروتون على هذه السوابق لتشكيك بجدوى ارتفاع أرباح أبل من عمولات المتجر مقارنة بتكاليف صيانته المزعومة.

وتتضمن دعوى بروتون انتقادات لسياسات أبل حول المدفوعات وحق المطورين في التواصل المباشر مع عملائهم داخل التطبيق، حيث تمنعهم من إعلام المستخدمين بعروض مخفضة عبر الويب، وتهدد بإزالة التطبيقات التي لا تستخدم نظام الدفع الخاص بها. كما تشير بروتون إلى معاناة المستخدمين عند إدارة الاشتراكات، إذ لا يمكنهم مثلاً تخفيض مستوى اشتراكهم من خلال تطبيق iOS بعد الترقية عبر الويب، ما ينعكس سلبًا على تجربة المستخدم.

كما تنتقد الدعوى قيام أبل بالتحكم الحصري في توزيع التطبيقات عبر متجر واحد، ما يجعلها أداة رقابية تستخدمها الدول الاستبدادية لحجب حرية التعبير، مستندةً في ذلك إلى حوادث إزالة تطبيقات VPN وخدمات أخرى لتلبية قوانين روسيا والصين. وتختم بروتون بأن “القوانين المناهضة للاحتكار تهدف لمنع الانحرافات الناتجة عن قوة الاحتكار، وملامح هذه الانحرافات في قطاع التكنولوجيا لها تأثيرات بعيدة المدى على المجتمع ومستقبل الإنترنت”.

وبينما لم تصل ردود أبل على هذه الدعوى حتى لحظة نشر الخبر، من المنتظر أن تصدر الشركة بيانًا رسميًا يوضح موقفها من الاتهامات الموجهة إليها.