شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس أمازون: الذكاء الاصطناعى سيُقلل من الوظائف البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرّح آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، بأن الذكاء الاصطناعي سيُغيّر طريقة عمل الشركات، وسيؤدي ذلك إلى تقليل الحاجة إلى الموظفين في بعض الوظائف التي يُمكن للذكاء الاصطناعي القيام بها، وفي مقابلة حديثة مع جيم كريمر من قناة CNBC، أقرّ جاسي بأنه مع تطوّر التكنولوجيا، وخاصةً مع النمو السريع للذكاء الاصطناعي المُولّد، ستتولى الآلات بعض الأدوار في الشركات بكفاءة أكبر.

وقال: "كما هو الحال مع كل تحوّل تقني، سيقلّ عدد الأشخاص الذين يقومون ببعض الوظائف التي بدأت التكنولوجيا في أتمتتها بالفعل".

ومع أن هذا قد يبدو مُقلقًا للعاملين، سارع جاسي إلى إضافة أن الذكاء الاصطناعي سيُتيح أيضًا فرصًا جديدة، ووفقًا له، حتى مع أتمتة بعض المهام، سيتم توظيف المزيد من الأشخاص في مجالات مثل تطوير الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها من المجالات التي تتطلب مهارات وابتكارات بشرية، وأضاف: "لكن ستكون هناك وظائف أخرى"، مُشيرًا إلى أن التحوّل لن يقتصر على تخفيض الوظائف، بل سيُركز على تغيير التركيز.

ويُعدّ هذا الرأي جزءًا من اتجاه أوسع نطاقًا في عالم التكنولوجيا، خلال العام الماضي، تحدثت العديد من الشركات عن كيفية سيطرة الذكاء الاصطناعي على العمل الروتيني، كشف مارك بينيوف، الرئيس التنفيذي لشركة سيلزفورس، مؤخرًا أن الذكاء الاصطناعي يُنجز الآن ما بين 30% و50% من العمل في شركته، وبالمثل، تُشجّع شركات تقنية عملاقة أخرى مثل شوبيفاي ومايكروسوفت موظفيها على جعل الذكاء الاصطناعي جزءًا من عملهم اليومي، على سبيل المثال، نجحت شركة الإقراض عبر الإنترنت "كلارنا" في تقليص حجم فريقها بنحو 40%، ويعود ذلك جزئيًا إلى الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تسريح بعض الموظفين الدائمين.

في أمازون، حذّر جاسي داخليًا من أن قوتها العاملة ستتقلص على الأرجح في السنوات القادمة مع استمرار الشركة في تبني الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، في مذكرة أُرسلت إلى الموظفين في وقت سابق من هذا الشهر، أوضح أنه على الرغم من صعوبة التنبؤ بالنتيجة الدقيقة، من المتوقع أن يصبح فريق الشركة أصغر حجمًا بمرور الوقت مع إيجاد طرق للعمل بكفاءة أكبر باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

الرسالة واضحة: سيلعب الذكاء الاصطناعي دورًا أكبر في كيفية عمل أمازون، وقد لا تكون بعض الأدوار التقليدية مطلوبة بعد الآن، لكن جاسي يعتقد أن هذا سيمنح الموظفين أيضًا فرصة للعمل على مهام أكثر جدوى وإبداعًا، في المقابلة، قال إن الذكاء الاصطناعي سيساعد في تحرير الناس من "العمل الروتيني" ويسمح لهم بالتركيز على ابتكار منتجات وخدمات أفضل بوتيرة أسرع.

لقد قامت أمازون بالفعل بخفض الوظائف على مدار العامين الماضيين، حتى قبل هذه التحولات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي، منذ أوائل عام 2022، سرّحت الشركة أكثر من 27000 موظف في مختلف الأقسام، كما حدثت جولات أصغر من عمليات التسريح المستهدفة في فرق البيع بالتجزئة والأجهزة مؤخرًا.