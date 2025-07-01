شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتفق مع محطة اندماج نووى لتوليد طاقة بقدرة 200 مليون واط والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جوجل يوم الاثنين عن اتفاقية رائدة مع شركة كومنولث فيوجن سيستمز (CFS) لشراء 200 ميغاواط من كهرباء الاندماج النظيفة من أول محطة طاقة تجارية للشركة، وهى ARC.

ويمثل هذا أول التزام تجارى من جوجل تجاه طاقة الاندماج، ومن المتوقع أن تكون المحطة، المقرر إنشاؤها فى مقاطعة تشيسترفيلد بولاية فرجينيا، أول منشأة طاقة اندماج نووى تعمل على نطاق الشبكة فى العالم، وتقول شركة CFS إنها ستبدأ فى توليد الكهرباء فى أوائل ثلاثينيات القرن الحادى والعشرين.

ومن المتوقع أن توفر ARC، بمجرد تشغيلها بكامل طاقتها، 400 ميغاواط من الطاقة الخالية من الكربون وهى طاقة كافية لتزويد حوالى 150 ألف منزل أو مركز صناعى رئيسى بالطاقة، وفقا لموقع interesting engineering.



محطة كهربا نووية

وبموجب هذه الاتفاقية، ستحصل جوجل على نصف إنتاج محطة ARC، كما تتمتع الشركة بخيار شراء الكهرباء من محطات الطاقة التابعة لـ ARC فى المستقبل، بالإضافة إلى ذلك، يشارك عملاق التكنولوجيا فى جولة تمويلية غير مُعلنة لدعم عمل شركة الاندماج الناشئة، ورفضت الشركتان الكشف عن التفاصيل المالية.

صرح مايكل تيريل، رئيس قسم الطاقة المتقدمة فى جوجل: "نحن متحمسون لهذا الرهان طويل الأمد على تقنية ذات إمكانات تحويلية لتلبية الطلب العالمى على الطاقة، ودعم شركة CFS فى جهودها لتحقيق إنجازاتها العلمية والهندسية اللازمة لتحقيق ذلك".

تُولّد طاقة الاندماج عن طريق دمج نوى ذرية خفيفة فى درجات حرارة قصوى تزيد عن 100 مليون درجة مئوية، فيُنتج هذا بلازما، مما يسمح للنوى بالاندماج وإطلاق كميات هائلة من الطاقة، وعلى عكس الطاقة النووية التقليدية، لا يُنتج الاندماج أى انبعاثات كربونية، ويُقلل من النفايات طويلة الأمد ومخاوف السلامة.