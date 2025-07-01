تكنولوجيا: سامسونج تطلق تحديث One UI 8 التجريبي الجديد لسلسلة Galaxy S25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت سامسونج في إرسال التحديث التجريبي الثالث من واجهة One UI 8 لمستخدمي سلسلة Galaxy S25 في عدة دول، تشمل المملكة المتحدة والهند وألمانيا وكوريا الجنوبية، بينما من المتوقع أن يصل التحديث إلى المستخدمين في الولايات المتحدة وبولندا خلال اليوم نفسه.

يبلغ حجم التحديث حوالي 1.2 جيجابايت، ويتضمن مجموعة من إصلاحات الأخطاء وتحسينات الأداء. من أبرز المشكلات التي تم حلها: تداخل شريط الحالة مع التطبيقات المفتوحة في قائمة التطبيقات الأخيرة، بالإضافة إلى مشكلة إدخال غير مقصود من لوحة المفاتيح بعد إعادة التشغيل عند شاشة إدخال رمز PIN للمجلد الآمن.

كما قامت سامسونج بإصلاح خطأ في إدخال النص عند استخدام إيماءة السحب، وأيضًا تقليص زمن الانتظار الطويل عند الدخول إلى قائمة الأوضاع والروتينات. أما مستخدمو Galaxy S25 Ultra، فلن يواجهوا بعد الآن مشكلة أثناء إدخال النصوص باستخدام قلم S Pen.

ويشير سجل التحديث أيضًا إلى تحسينات إضافية في الأداء وتهيئة النظام بشكل عام.

ووفقًا للتسريبات، قد تُصدر سامسونج النسخة النهائية من One UI 8 في وقت أبكر من المعتاد، لتتزامن مع إطلاق هواتفها القادمة Galaxy Z Fold7 وZ Flip7، ما يعني أن هذا التحديث التجريبي قد يكون الأخير قبل الإصدار الرسمي.

ومع ذلك، لم تؤكد الشركة هذه المعلومات رسميًا، مما يعني أن مستخدمي Galaxy قد يضطرون للانتظار لفترة أطول قليلًا.

المصدر