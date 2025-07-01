تكنولوجيا: Realme تلمح إلى هاتفي 15 و15 Pro قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Realme في الترويج رسميًا لسلسلة هواتف Realme 15، التي من المتوقع إطلاقها قريبًا جدًا في السوق الهندية. وتشير التوقعات إلى أن الشركة ستكشف في البداية عن نسختين فقط هما Realme 15 وRealme 15 Pro، بينما سيتم إطلاق النسخة Pro+ في وقت لاحق.

تركّز Realme هذه المرة بشكل كبير على التصوير الفوتوغرافي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تم تعزيز الكاميرات بميزات متطورة لم تكن متاحة من قبل إلا في الإصدار Pro+ من السلسلة السابقة.

ومع الإصدار الجديد، ستصل هذه التقنيات المتقدمة إلى نسخة Pro أيضًا، لتمنح المستخدمين تجربة تصوير محسّنة وجودة صور أعلى.

من أبرز ما يميز Realme 15 Pro هو تسويقه كهاتف مثالي للحفلات، حيث تطلق عليه الشركة لقب “هاتف الحفلات المدعوم بالذكاء الاصطناعي”.

وتستهدف التحسينات الذكية هذه المواقف التي تتغير فيها الإضاءة بشكل كبير، مثل الحفلات والمناسبات الليلية، إذ يقوم الهاتف تلقائيًا بتعديل التشبع والتباين وسرعة الغالق، للحصول على صور مشرقة وواضحة في مختلف ظروف الإضاءة.

ومن المنتظر أن تقدم السلسلة الجديدة أداءً أسرع في معالجة الصور، مدعومًا بخوارزميات ذكاء اصطناعي أكثر تطورًا مما كان متاحًا في الإصدارات السابقة.

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