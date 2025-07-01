شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تعيد هيكلة وحدة الذكاء الاصطناعى تحت مظلة “مختبرات الذكاء الفائق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عن إعادة هيكلة شاملة لوحدات الذكاء الاصطناعي في الشركة، لتتركز الجهود بالكامل على تطوير ما يُعرف بـ”الذكاء الاصطناعي الفائق” أو “الذكاء العام الاصطناعي” (AGI).

ووفقًا لمذكرة داخلية حصلت عليها وكالة بلومبرغ، ستعمل جميع فرق الذكاء الاصطناعي في ميتا تحت مظلة كيان جديد يحمل اسم Meta Superintelligence Labs.

ويقود هذا الكيان الجديد ألكسندر وانج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Scale AI المتخصصة في تعليم البيانات، والذي سيشغل منصب رئيس الذكاء الاصطناعي في ميتا. وسيعمل إلى جانبه نات فريدمان، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة GitHub، الذي سيتولى الإشراف على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأبحاث التطبيقية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي زوكربيرج الحثيث لمنافسة عمالقة التكنولوجيا في سباق الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام، إذ كثّفت ميتا استثماراتها مؤخراً في شركات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استقطاب المواهب البارزة من كبرى الشركات المنافسة. وفي مطلع الشهر الجاري، استثمرت ميتا مبلغًا ضخمًا قدره 14.3 مليار دولار في شركة Scale AI، في خطوة كانت بوابة لاستقدام وانغ إلى صفوفها.

كما نجح زوكربيرج في استقطاب 11 باحثًا جديدًا في مجال الذكاء الاصطناعي من شركات منافسة، من بينهم باحثون بارزون لم يُعلن عنهم سابقًا، مثل بي سون، الباحث الرئيسي في Google DeepMind، والمهندس جويل بوبار من شركة Anthropic.

تعكس هذه التحركات استراتيجية ميتا الجديدة التي تسعى إلى تحويل الشركة إلى أحد اللاعبين الرئيسيين في مضمار الذكاء الاصطناعي المتقدم، بعد سنوات من التركيز على الميتافيرس. ويبدو أن زوكربيرغ قرر توجيه دفة الاستثمار والابتكار نحو مستقبل تقوده الأنظمة الذكية، في سباقٍ محموم على قيادة الجيل القادم من تقنيات الذكاء الاصطناعي.