تكنولوجيا: TCL تطلق جهاز NXTPaper 11 Plus بشاشة ورقية خالية من الوميض لتقليل الصداع وإجهاد العين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة TCL جهازها اللوحي الجديد NXTPaper 11 Plus، الذي يتميز بشاشة فريدة تشبه الورق وخالية من الوميض، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يعانون من إجهاد العين أو الصداع الناتج عن الشاشات التقليدية.

تعتمد معظم الأجهزة الحديثة مثل الحواسب المحمولة والأجهزة اللوحية على شاشات لامعة لزيادة تباين الصورة، إلا أن هذه الشاشات تسبب وهجًا قويًا، كما أنها غالبًا تستخدم تقنية PWM لتعتيم الإضاءة الخلفية، ما يؤدي إلى وميض غير مرئي قد يتسبب في إرهاق العين والدوخة والصداع بل والغثيان لبعض المستخدمين.

من أجل معالجة هذه المشكلات، استخدمت TCL تقنية NXTPaper 4.0، والتي تعتمد على طباعة نانوية معقدة على طبقة الزجاج العلوي لإنشاء ملمس ورقي غير لامع. كما زُودت الشاشة بمستقطب دائري لتعديل اتجاه الضوء وتقليل إجهاد العين، إلى جانب فلتر ضوء فعلي يقلل من انبعاثات الضوء الأزرق الضار.

وأزالت TCL تمامًا استخدام PWM من خلال منظم DC للإضاءة الخلفية، مما يقلل احتمالية الإصابة بالصداع أو الدوخة أو الغثيان لدى الأشخاص الحساسين.

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Helio G100 ثماني النواة (MT8781)، ويأتي مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من التخزين الداخلي، ويعمل بنظام أندرويد 15. وتدعم الشاشة دقة 2,200 × 1,440 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز وتغطية كاملة لنطاق ألوان sRGB بنسبة 100%.

يدعم الجهاز الاتصال عبر بلوتوث 5.3 وWi-Fi من نوع 802.11ac، ويحتوي على بطارية سعة 8000 مللي أمبير يمكن شحنها بسرعة خلال ساعة و50 دقيقة باستخدام شاحن USB-C بقوة 33 واط.

لتجربة وسائط متكاملة، يأتي الجهاز بكاميرتين بدقة 8 ميجابكسل في الأمام والخلف، تدعمان تصوير فيديو بدقة 1080p بسرعة 30 إطارًا في الثانية، إلى جانب ميكروفونين بتقنية عزل الضوضاء، وأربعة مكبرات صوت مدعومة بتقنية DTS 3D Boom Sound. كما يتضمن نظام GPS مدمج لتوفير تجربة تنقل دقيقة.

يزن الجهاز حوالي 490 جرامًا ويأتي بأبعاد 260.48 × 176.82 × 6.55 مم، ما يجعله مناسبًا للحمل والاستخدام اليومي.

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