شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 إخفاقات أمنية في روبلوكس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في كل دعوى قضائية مرفوعة ضد روبلوكس، يكمن موضوع شائع: فشل روبلوكس في حماية الأطفال، حيث تزعم الدعاوى القضائية والتقارير الاستقصائية أن المنصة لم تكن مُهملة فحسب، بل كانت أيضًا غير آمنة من حيث التصميم. وتجادل الشكاوى القانونية بأن روبلوكس سمحت بانتشار مخاطر جسيمة في نظامها البيئي، غالبًا عن علم، وفشلت في اتخاذ إجراءات فعالة وفي الوقت المناسب للتخفيف من الضرر.

هذه هي الإخفاقات الخمسة الرئيسية التي تُشكل أساس دعاوى الاعتداء الجنسي المرفوعة ضد روبلوكس:

1. دردشة غير مُدارة داخل اللعبة

تتضمن روبلوكس ميزات دردشة مدمجة تسمح للمستخدمين بالتواصل أثناء اللعب أو بشكل خاص عبر الرسائل المباشرة. تُعد هذه الميزات جزءًا لا يتجزأ من التجربة الاجتماعية للمنصة، ولكنها أيضًا هيأت الظروف لانتشار التحرش الجنسي على نطاق واسع.

وفقًا للدعوى القضائية، يستخدم المتحرشون أدوات الدردشة هذه لبدء التواصل مع القاصرين، متظاهرين غالبًا بأنهم أقران أو صور رمزية ودودة. بمجرد بناء الثقة، يحاول المتحرش تصعيد الأمر إلى محتوى غير لائق، وإكراه، وتلاعب. على الرغم من التحذيرات المتكررة من خبراء سلامة الأطفال، وأمثلة على الأذى الذي أبلغت عنه العائلات، فشلت روبلوكس في تطبيق قيود مجدية على هذه التفاعلات، وخاصةً للمستخدمين الأصغر سنًا.

بالتأكيد، توجد فلاتر وأدوات تعديل. لكن محامينا يجادلون بأنها غير كافية، ويسهل تجاوزها، ويتم تطبيقها بشكل غير متسق. تُقر تقارير السلامة الخاصة بالمنصة بأن السلوك المتحرش غالبًا ما يبدأ من خلال الدردشة. ومع ذلك، لم تكن العديد من العائلات على دراية بإمكانية حدوث مثل هذه التفاعلات دون رادع في بيئة يعتقدون أنها آمنة للأطفال.

2. محتوى جنسي صريح من إنشاء المستخدمين

يعود جزء كبير من شعبية روبلوكس إلى الألعاب التي ينشئها المستخدمون. لكن هذا الانفتاح يعني أيضًا أن بإمكان أي شخص إنشاء ونشر لعبة على المنصة، بما في ذلك الألعاب المليئة بمحتوى جنسي صريح، وسيناريوهات لعب الأدوار التي تنطوي على إساءة، وغيرها من المواد المزعجة.

تشير العديد من التقارير والدعاوى القضائية إلى أمثلة محددة تعرض فيها الأطفال لألعاب إباحية وعنيفة جنسيًا مُتنكرة في صورة تجارب تبدو بريئة. وقد وجد تقرير أبحاث هيندنبورغ لعام 2024 حالات لألعاب تحمل عناوين تشير إلى الجنس والعُري والاعتداء، وبعضها يحتوي على صور رمزية ولغات ذات طابع أطفالي.

هذه الألعاب ليست استثناءات. غالبًا ما يتم تداولها داخل نظام روبلوكس البيئي لفترات طويلة قبل إزالتها، هذا إن تمت إزالتها أصلًا. وقد سمح تأخر الإشراف، وثغرات وسم المحتوى، ومعايير الإنفاذ الغامضة لهذه الألعاب بالوصول إلى المستخدمين القاصرين. تفشل مرشحات المحتوى الآلية في روبلوكس في منع انتشار أخطر المواد عبر المنصة.

3. عدم وجود تحقق فعال من العمر

من أهم الضمانات الأساسية التي يجب أن توفرها أي منصة تخدم الأطفال هو نظام موثوق للتحقق من أعمار المستخدمين. لقد فشلت روبلوكس باستمرار في استيفاء هذا الحد الأدنى من المعايير. فبينما تزعم الشركة تقييد بعض الميزات للمستخدمين دون سن 13 عامًا، فإن هذه الحماية تكاد تكون بلا معنى عندما يمكن تجاوزها ببساطة من خلال تاريخ ميلاد مزيف. وهو في الأساس لا شيء على الإطلاق.

هذه ليست اختراقًا متطورًا أو حالة استثنائية. إنها ثغرة معروفة وسهلة الاستغلال في تصميم روبلوكس، تمنح الأطفال وصولًا غير مقيد إلى ميزات مخصصة للمراهقين والبالغين. تصبح وظائف الدردشة والألعاب الجنسية الصريحة وروابط المنصات الخارجية متاحة بمجرد إدخال الطفل تاريخ ميلاد مزيف.

ما يجعل هذا الفشل مثيرًا للقلق بشكل خاص هو سهولة توقعه. لطالما تحايل الأطفال على بوابات العمر التي يُبلغون عنها ذاتيًا على مواقع الويب لعقود. أتيحت لروبلوكس كل الفرص لتطبيق أدوات تحقق نشطة أو قيود مجدية، لكنها اعتمدت بدلاً من ذلك على نظام الشرف مع أصغر مستخدميها. هذا الخيار وضع عبء السلامة على عاتق الأطفال الذين يفتقرون إلى النضج اللازم لحماية أنفسهم، وعلى عاتق الآباء الذين مُنحوا شعورًا زائفًا بالأمان.

تُوضح الدعوى القضائية ضد روبلوكس أن مُرشِّحات العمر السلبية ليست كافية. فالسلامة المُناسبة تتطلب ضمانات هيكلية - آليات تحقق، وقيودًا افتراضية، وخيارات تصميم استباقية لا تعتمد على صدق الأطفال بشأن أعمارهم. كانت روبلوكس على دراية أفضل، لكنها ببساطة اختارت عدم القيام بعمل أفضل.

4. الإشراف غير الكافي والمتأخر

حتى عند الإبلاغ عن محتوى ضار، لدى روبلوكس تاريخ طويل من عدم التحرك بسرعة، أو عدم التحرك إطلاقًا. غالبًا ما يتم الإشراف بعد وقوع الضرر، فقط بعد حدوثه. بعض الألعاب وغرف الدردشة وحسابات المستخدمين التي تنتهك معايير المجتمع تظل نشطة لأسابيع أو أكثر على الرغم من الإبلاغ عنها عدة مرات.

تُشير الدعوى القضائية الفيدرالية إلى حوادث متكررة كان فيها المُعتدون معروفين لمشرفي روبلوكس، أو تم الإبلاغ عنهم من قِبل مستخدمين آخرين، ولكن لم تتم إزالتهم في الوقت المناسب. في إحدى الحالات، بقي مستخدم لديه تاريخ في استغلال القاصرين على المنصة لفترة كافية لإساءة معاملة ضحية أخرى. يجادل المدعون بأن هذا النمط ليس خطأً، بل هو نتيجة نظام يُفضّل النمو والسرعة والتفاعل على حماية المستخدم.

يُعدّ هذا الإشراف غير الكافي قضيةً جوهريةً تُثار في كل دعوى قضائية تُرفع ضد روبلوكس نيابةً عن أطفال تعرضوا للأذى أثناء استخدامهم للمنصة.

5. تشجيع التواصل خارج المنصة

غالبًا ما لا يقتصر استدراج الأطفال على روبلوكس وحده. فهم يبدأون محادثات على روبلوكس، ثم يوجهون الأطفال نحو تطبيقات خارجية مثل ديسكورد وسناب شات وإنستغرام، حيث يكون التواصل أكثر خصوصية وأقل تنظيمًا.

على الرغم من أن روبلوكس لا تُصادق رسميًا على هذه المنصات الخارجية، إلا أن الدعاوى القضائية تُجادل بأن تصميمها يُسهّل هذا الانتقال بشكل غير مباشر. يُمكن للمُستدرجين مشاركة أسماء المستخدمين، وطلب تبديل المنصات، واستخدام أدوات التواصل الاجتماعي داخل اللعبة للحفاظ على التواصل خارج نطاق الإشراف المحدود للمنصة.